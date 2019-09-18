Сводка Новостей
- "Алена, Алена!" - мостовой террорист пошёл на преступление из-за измены девушки
- Источники сообщают, что СБУ получила команду на ликвидацию мостового террориста
- Мостового террориста захватили в Киеве - сдался сам
- В Киеве террорист захватил мост-метро, его поддержал подозреваемый в убийстве Бузины
- Штаб ООС готовится отвести войска на Донбассе по всей линии разграничения
|"Алена, Алена!" - мостовой террорист пошёл на преступление из-за измены девушки
|18.09.2019 20:00
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Террорист Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал никаких политических требований, а пережил психическое потрясение на личной почве. Об этом
По словам источника, у мужчины повредилась психика на почве измены его девушки по имени Алена.
Она изменила Белько с каким-то военным из другой части. Из-за этого у военного помутился ум.
Как сказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена, Алена!"
Ранее выяснилось, кто такой Белько: ему 42 года, он уроженец Фороса (Крым) и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.
В соцсетях уже обсуждают причину, по которой подрывник Белько захватил мост. Так, подозреваемый в убийстве Олеся Бузины националист Андрей Медведько предположил, что террорист мог выйти на мост, чтобы выразить протест против разведения войск на Донбассе. И в таком случае Медведько заявил о готовности его поддержать.
Силовики провели спецоперацию, чтобы поймать Белько. Мост Метро перекрыли, на него выехали бронированные машины с сине-желтым флагом. В небе были квадрокоптеры. Вероятно, связь с террористом была установлена по рации, которую передали, привязав к дрону. После разговора с Белько бронированные машины двинулись по мосту, СБУшники также выполняли команду. Снайперы в масках были готовы нейтрализовать террориста. Около 19:30 на мост заехал БТР. Белько поднял руки вверх, вышел из машины, лег на асфальт и сдался.
Полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту", которая предусматривает пожизненное заключение.