Террорист Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал никаких политических требований, а пережил психическое потрясение на личной почве. Об этом "Стране" сообщил источник в полиции.

По словам источника, у мужчины повредилась психика на почве измены его девушки по имени Алена.

Она изменила Белько с каким-то военным из другой части. Из-за этого у военного помутился ум.

Как сказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена, Алена!"

Ранее выяснилось, кто такой Белько: ему 42 года, он уроженец Фороса (Крым) и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

В июне этого года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи дней ареста с содержанием на гауптвахте. Сейчас Белько уволен из воинской части. Летом он приходил в полицию, чтобы охотно сдать килограмм взрывчатки и 88 патронов.

В соцсетях уже обсуждают причину, по которой подрывник Белько захватил мост. Так, подозреваемый в убийстве Олеся Бузины националист Андрей Медведько предположил, что террорист мог выйти на мост, чтобы выразить протест против разведения войск на Донбассе. И в таком случае Медведько заявил о готовности его поддержать.

Силовики провели спецоперацию, чтобы поймать Белько. Мост Метро перекрыли, на него выехали бронированные машины с сине-желтым флагом. В небе были квадрокоптеры. Вероятно, связь с террористом была установлена по рации, которую передали, привязав к дрону. После разговора с Белько бронированные машины двинулись по мосту, СБУшники также выполняли команду. Снайперы в масках были готовы нейтрализовать террориста. Около 19:30 на мост заехал БТР. Белько поднял руки вверх, вышел из машины, лег на асфальт и сдался.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что в операции участвовали сотрудники Нацгвардии и водная полиция. Им приходилось действовать осторожно, потому что у Белько было охотничье ружье, которым он повредил один из квадрокоптеров.

Полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту", которая предусматривает пожизненное заключение.

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