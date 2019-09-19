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- На Запад больно смотреть: послы G7 приняли отчет премьера Гончарука
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- Источники сообщают, что СБУ получила команду на ликвидацию мостового террориста
|На Запад больно смотреть: послы G7 приняли отчет премьера Гончарука
|19.09.2019 07:17
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с послами стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), во время которой обсуждались ключевые направления экономики страны. Об этом проинформировал премьер на своей странице в
По его словам, это ключевые векторы последовательной поддержки Украины со стороны стран G7.
Но приоритет, в первую очередь, уделяется системной борьбе с коррупцией, добавил Гончарук.
Гончарук считает, что лучший ответ на агрессию Российской Федерации – построение успешной Украины.
В поисках смыслов в сегодняшнем Кабмине эксперты уже не стесняются в оценках.
Запад, и в первую очередь западные кредиторы, не могут повлиять на выборы президента в Украине, но они могут серьезно повлиять на то КТО будет назначен премьер-министром. На этот раз Запад пожелал видеть на этом посту человека, никак не связанного ранее с крупными олигархическими кланами, имеющим западное образование и работающего в западных грантоедских структурах. Об этом заявил политический аналитик
Напомним, до конца текущего года Украина должна выплатить $8,975 млрд, из которых $6,773 млрд - основная сумма долга, а $2,202 млрд - проценты.
Нацбанк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года. Данные появились на официальном сайте НБУ в среду, 18 сентября.
Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.
По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов - основная сумма долга, 3,781 млрд долларов - проценты.
Ранее в Нацбанке сообщили, что внешний валовый долг Украины вырос за II квартал 2019 года на 1,5 млрд долларов.