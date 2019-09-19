Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с послами стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), во время которой обсуждались ключевые направления экономики страны. Об этом проинформировал премьер на своей странице в Facebook .

“Вместе с коллегами-министрами провели встречу с послами стран "Большой семерки". В фокусе совместной работы - поддержка развития государственного управления, экономического развития и энергетического сектора", - отметил глава правительства.

По его словам, это ключевые векторы последовательной поддержки Украины со стороны стран G7.

Но приоритет, в первую очередь, уделяется системной борьбе с коррупцией, добавил Гончарук.

Гончарук считает, что лучший ответ на агрессию Российской Федерации – построение успешной Украины.

В поисках смыслов в сегодняшнем Кабмине эксперты уже не стесняются в оценках.

Запад, и в первую очередь западные кредиторы, не могут повлиять на выборы президента в Украине, но они могут серьезно повлиять на то КТО будет назначен премьер-министром. На этот раз Запад пожелал видеть на этом посту человека, никак не связанного ранее с крупными олигархическими кланами, имеющим западное образование и работающего в западных грантоедских структурах. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"Запад исходит из предположения, что грантососы, попав в правительство, останутся верными своим бывшим работодателям и будут отстаивать интересы Запада в Украине. Это, конечно, наивность. Человек существо эгоистическое и неблагодарное. Поэтому любой грантоед, попав на высокий пост во власти, немедленно забывает своих бывших работодателей и начинает работать в первую очередь на себя, на свой политический капитал, и во вторую очередь на СИСТЕМУ. Система - это правящий класс в Украине, состоящий из олигархических кланов, высшего чиновничества, силовиков и боссов ОПГ. Украинская СИСТЕМА по своей природе криминальна и внутри нее царят уголовные отношения. Любой чудак - грантоед, который захочет противостоять этой СИСТЕМЕ и работать на Запад, будет немедленно уничтожен этой системой. Все грантоеды это прекрасно понимают. Задача ЗКБ (Зеленский-Коломойский-Богдан) заключалась в том, чтобы предложить Западу такую фигуру Премьера, которая бы формально удовлетворяла всем его требованиям, но при этом была бы пустой, бессодержательной, туповатой, падкой на внешние символы власти, не имеющей никакого авторитета, связей и политического веса, которая никогда не решиться пойти против СИСТЕМЫ во имя Запада и следовательно будет ручной. Именно такой фигурой оказался А. Гончарук, обыкновенный пафосный любитель и на 1% по своему опыту не соответствующий должности Премьера. Запад одобрил кандидатуру, но......после вчерашнего интервью Гончарука изданию Financial Times , в котором он ясно дал понять, что украинская власть должна найти компромисс с бывшими владельцами Приватбанка, Запад просто взорвался. Человек, которому они сами, своими руками, вручили должность Премьера, помахал им ручкой и начал работать на ЗБК. Какая подлость! На Запад больно смотреть, он похож на медузу, выброшенную на горячий песок. Но ему надо, наконец, перестать верить в сказки. Никто на него работать не будет. А если и будет , то недолго. Интересы Запада в украинском правительстве реально могут проводить только граждане Запада, если таковых удастся, как, например, Супрун, в нарушение законодательства внедрить в украинскую власть. Но, похоже, что СИСТЕМА это тоже поняла и в ближайшие годы такой возможности она Западу уже не предоставит.

P.S. Интуиция мне подсказывает, что в ближайшее время из Укроборонпрома будет выкинут гражданин Литвы Абрамявичус." - Высказал мнение Андрей Головачев.

Напомним, до конца текущего года Украина должна выплатить $8,975 млрд, из которых $6,773 млрд - основная сумма долга, а $2,202 млрд - проценты.

Нацбанк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года. Данные появились на официальном сайте НБУ в среду, 18 сентября.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов - основная сумма долга, 3,781 млрд долларов - проценты.

Ранее в Нацбанке сообщили, что внешний валовый долг Украины вырос за II квартал 2019 года на 1,5 млрд долларов.

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