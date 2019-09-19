Верховная рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве". Об этом говорится в повестке дня Рады .

Вместе с тем, депутаты сегодня рассмотрят законопроекты о внесении изменений в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Нацрады, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры.

В повестке дня также законопроекты о внесении изменений в некоторых законах Украины относительно перезагрузки власти, изменений в законе "О публичных закупках", изменений в некоторых законодательных актах относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира