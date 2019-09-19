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- Министерство по делам ветеранов будет защищать террориста, который вчера захватил мост в Киеве
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- "Алена, Алена!" - мостовой террорист пошёл на преступление из-за измены девушки
- Источники сообщают, что СБУ получила команду на ликвидацию мостового террориста
|Министерство по делам ветеранов будет защищать террориста, который вчера захватил мост в Киеве
|19.09.2019 08:14
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Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет, что будет защищать интересы Алексея Белько, из-за действий и угроз которого которого вчера на несколько часов был заблокирован мост Метро в Киеве. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-страницах ведомства и его главы Оксаны Коляды.
Отмечается, что Минветеранов будет защищать Белько, "как и любого участника российско-украинской войны", в частности его права на уважение, справедливое рассмотрение дела и помощь при необходимости.
Минветеранов также выражает благодарность силовикам и всем причастным к задержанию Белько за профессиональное, безопасное и бескровное согласие ситуации.
Напомним, террорист Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал никаких политических требований, а пережил психическое потрясение на личной почве. Об этом
По словам источника, у мужчины повредилась психика на почве измены его девушки по имени Алена.
Она изменила Белько с каким-то военным из другой части. Из-за этого у военного помутился ум.
Как сказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена, Алена!"
Ранее выяснилось, кто такой Белько: ему 42 года, он уроженец Фороса (Крым) и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.