Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет, что будет защищать интересы Алексея Белько, из-за действий и угроз которого которого вчера на несколько часов был заблокирован мост Метро в Киеве. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-страницах ведомства и его главы Оксаны Коляды.

Отмечается, что Минветеранов будет защищать Белько, "как и любого участника российско-украинской войны", в частности его права на уважение, справедливое рассмотрение дела и помощь при необходимости.

"Мы не позволим использовать этот случай для очернения бойцов и ветеранов или для раскола между ними и остальным обществом... Подчеркиваем, что команда министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном (при необходимости) уровне, как по административным, так и по общественным каналам", - сказано в сообщении.

Минветеранов также выражает благодарность силовикам и всем причастным к задержанию Белько за профессиональное, безопасное и бескровное согласие ситуации.

"Призываем граждан внимательно испытывать информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники, соблюдать профессиональную этику и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации. Команда министерства будет внимательно следить за ходом событий и информировать общество, когда об этой ситуации появится больше достоверной информации", - добавили в ведомстве.

Напомним, террорист Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал никаких политических требований, а пережил психическое потрясение на личной почве. Об этом "Стране" сообщил источник в полиции.

По словам источника, у мужчины повредилась психика на почве измены его девушки по имени Алена.

Она изменила Белько с каким-то военным из другой части. Из-за этого у военного помутился ум.

Как сказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена, Алена!"

Ранее выяснилось, кто такой Белько: ему 42 года, он уроженец Фороса (Крым) и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

В июне этого года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи дней ареста с содержанием на гауптвахте. Сейчас Белько уволен из воинской части. Летом он приходил в полицию, чтобы охотно сдать килограмм взрывчатки и 88 патронов.

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