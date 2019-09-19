Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины относительно необходимости роспуска Киевсовета VIII созыва, который снова не собрал кворум для проведения очередной сессии. Об этом сообщается на сайте КГГА .

"Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали! А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы-таки не все. Поэтому я обращаюсь в парламент по роспуску Киевсовета VIII созыва и назначении досрочных выборов в Киеве! Идите теперь и рассказывайте киевлянам, как вы работали. И почему думаете, что вас выберут снова", - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что сегодня необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения - и по социальным выплатам, зарплат транспортникам, надбавок педагогам.

"Также мы на пороге отопительного сезона и есть неотложные вопросы подготовки к нему. Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать немедленно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же страдать киевляне! И это меня волнует больше всего", - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что каждого депутата на его округе избиратели должны спросить, как он работал и чьи интересы ставил над интересами киевлян.

Напомним, Кабмин согласовал увольнение главы КГГА Кличко и направил соответственное представление правительства на подпись президенту Зеленскому.

В ответ Виталий Кличко заявил, что считает такое решение неконституционным, а уволить его могут только киевляне.

12 сентября Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.

В Киеве на пост главы КГГА, как правило, президенты назначали избранных мэров. Исключениями были только Иван Салий, который возглавил КГГА при президенте Леониде Кравчуке в 1993 году, не будучи мэром, а также Александр Попов, назначенный Виктором Януковичем осенью 2010 года вместо Леонида Черновецкого.

У президента Владимира Зеленского хотят назначить новым главой Киевской городской госадминистрации бывшего гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко.

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