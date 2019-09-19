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|Идите теперь и рассказывайте киевлянам, как вы работали: Кличко требует распустить Киевсовет
|19.09.2019 10:48
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины относительно необходимости роспуска Киевсовета VIII созыва, который снова не собрал кворум для проведения очередной сессии. Об этом сообщается на
Мэр отметил, что сегодня необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения - и по социальным выплатам, зарплат транспортникам, надбавок педагогам.
Он подчеркнул, что каждого депутата на его округе избиратели должны спросить, как он работал и чьи интересы ставил над интересами киевлян.
Напомним, Кабмин согласовал увольнение главы КГГА Кличко и направил соответственное представление правительства на подпись президенту Зеленскому.
В ответ Виталий Кличко заявил, что считает такое решение неконституционным, а уволить его могут только киевляне.
12 сентября Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.
В Киеве на пост главы КГГА, как правило, президенты назначали избранных мэров. Исключениями были только Иван Салий, который возглавил КГГА при президенте Леониде Кравчуке в 1993 году, не будучи мэром, а также Александр Попов, назначенный Виктором Януковичем осенью 2010 года вместо Леонида Черновецкого.
У президента Владимира Зеленского хотят назначить новым главой Киевской городской госадминистрации бывшего гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко.