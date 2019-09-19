На следующей неделе буде уволено руководство Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает 112.ua .

По словам премьера, такое решение было принято, чтобы успешно завершить земельную реформу. Гончарук отметил, что в Государственном земельном кадастре должен быть наведен порядок.

"То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра", - сказал Алексей Гончарук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обязательно запустить рынок земли в Украине, при этом Зеленский пообещал продавать землю только украинцам.

Рынок земли в Украине будет запущен в обязательном порядке, сейчас продолжается поиск оптимального решения реализации этого вопроса.

"Мы отлично понимаем, что вопрос рынка земли очень чувствителен и следовательно требует широкого и публичного обсуждения... Для того, чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения в модели открытого рынка земли", - сказал Владимир Зеленский.

Впрочем, по словам главы государства, основное положение модели уже озвучено: иностранные компании и граждане не смогут покупать землю в Украине.

"Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что, по его мнению, украинцы должны иметь полноценное право собственности на землю, то есть право владеть, пользоваться и распоряжаться.

"Иначе у нас начинается Советский Союз, совок, когда граждане якобы получили квартиры, но не могли продавать их легально. В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же самое у нас происходит с землей. В 2001-м году в законе, которым был наложен мораторий, прописано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм покупки и продажи земли. Прошло 18 лет. И где?", - сказал Зеленский.

Также президент Украины привел в пример страны, где нет рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина.

"Премьер Гончарук заявил, что при открытии рынка земли сделают кредиты для покупки земли более доступными. То есть единственный смысл открытия рынка — посадить на кредиты международных финансовых организаций всех наших фермеров. Ничего у грантоедов не меняется. С 2010 года они зашли на рынок многоквартирного жилья: берите кредиты и утепляйте свои многоквартирные дома. Причём армия их грантоедов, которые сегодня уже доросли до депутатов и министров за успешное лоббирование интересов своих импортных хозяев в нашей стране, сделала многое, чтобы продвинуть кредитование. Сделали всё, чтобы уничтожить все государственные программы модернизации многоквартирных домов. Здесь либо государство участвует, либо государство уходит в сторону и всё на плечи людям — берите сами кредиты и сами всё делайте. На сегодня государство не вкладывает ни копейки в жилой фонд страны, лишь помогает международным финансовым организациям сделать их кредиты более привлекательными. Результат: кредиты не берут, дома рушатся. То же самое будет и с "рынком земли". Цель одна: посадить страну как можно более плотно на кредиты международных финансовых организаций, интересы которых обслуживает армия их грантоедов, которые уже стали депутатами, министрами... и даже президент наш стал уже элитным грантоедом в обслуге этих финансовых организаций. К сожалению, люди для этой новой власти не интересны — люди им миллиарды грантов за отстаивание своих интересов не дают, а международные банкиры — запросто." - Прокомментировал планы власти политияеский аналитик Александр Скубченко.

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