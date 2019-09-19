Битва за землю: даже президент стал уже элитным грантоедом в обслуге финансовых организаций
19.09.2019 11:06
На следующей неделе буде уволено руководство Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает 112.ua.
По словам премьера, такое решение было принято, чтобы успешно завершить земельную реформу. Гончарук отметил, что в Государственном земельном кадастре должен быть наведен порядок.
"То, что сейчас там происходит, - это трэш.
Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу.
На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра", - сказал Алексей Гончарук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обязательно запустить рынок земли в Украине, при этом Зеленский пообещал продавать землю только украинцам.
Рынок земли в Украине будет запущен в обязательном порядке, сейчас продолжается поиск оптимального решения реализации этого вопроса.
"Мы отлично понимаем, что вопрос рынка земли очень чувствителен и следовательно требует широкого и публичного обсуждения...
Для того, чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения в модели открытого рынка земли", - сказал Владимир Зеленский.
Впрочем, по словам главы государства, основное положение модели уже озвучено: иностранные компании и граждане не смогут покупать землю в Украине.
"Первое и основное - земля принадлежит украинцам.
В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании.
Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - сказал Зеленский.
Президент сообщил, что, по его мнению, украинцы должны иметь полноценное право собственности на землю, то есть право владеть, пользоваться и распоряжаться.
"Иначе у нас начинается Советский Союз, совок, когда граждане якобы получили квартиры, но не могли продавать их легально. В результате появились незаконные серые схемы и махинации.
То же самое у нас происходит с землей.
В 2001-м году в законе, которым был наложен мораторий, прописано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм покупки и продажи земли.
Прошло 18 лет. И где?", - сказал Зеленский.
Также президент Украины привел в пример страны, где нет рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина.
"Премьер Гончарук заявил, что при открытии рынка земли сделают кредиты для покупки земли более доступными. То есть единственный смысл открытия рынка — посадить на кредиты международных финансовых организаций всех наших фермеров.
Ничего у грантоедов не меняется.
С 2010 года они зашли на рынок многоквартирного жилья: берите кредиты и утепляйте свои многоквартирные дома.
Причём армия их грантоедов, которые сегодня уже доросли до депутатов и министров за успешное лоббирование интересов своих импортных хозяев в нашей стране, сделала многое, чтобы продвинуть кредитование.
Сделали всё, чтобы уничтожить все государственные программы модернизации многоквартирных домов. Здесь либо государство участвует, либо государство уходит в сторону и всё на плечи людям — берите сами кредиты и сами всё делайте.
На сегодня государство не вкладывает ни копейки в жилой фонд страны, лишь помогает международным финансовым организациям сделать их кредиты более привлекательными. Результат: кредиты не берут, дома рушатся. То же самое будет и с "рынком земли".
Цель одна: посадить страну как можно более плотно на кредиты международных финансовых организаций, интересы которых обслуживает армия их грантоедов, которые уже стали депутатами, министрами... и даже президент наш стал уже элитным грантоедом в обслуге этих финансовых организаций.
К сожалению, люди для этой новой власти не интересны — люди им миллиарды грантов за отстаивание своих интересов не дают, а международные банкиры — запросто." - Прокомментировал планы власти политияеский аналитик Александр Скубченко.