Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1032 , который предусматривает реформу органов прокуратуры.

Согласно законопроекту, Генеральная прокуратура станет Офисом Генерального прокурора. Военная прокуратура ликвидируется.

Устанавливается, что в случае необходимости решением генерального прокурора могут создаваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора, областных прокуратур, подразделения областной прокуратуры,окружных прокуратур или подразделения окружной прокуратуры. В случае образования специализированных прокуратур (кроме САП) генпрокурор определит прокуроров высшего уровня, а также порядок издания письменных приказов в пределах таких прокуратур. Генпрокурора уполномочили утверждать стратегию развития прокуратуры, положение о системе оценки качества работы прокуроров и порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров. Исключены нормы, по которым сейчас Минюсту нужно регистрировать приказы генпрокурора и включать в госреестр нормативно-правовых актов, а затем публиковать в официальных газетах.

Согласно законопроекту, в структуре областных прокуратур будут образовываться подразделения - управления и отделы. Генпрокурор определит перечень, юдисдикцию, областных прокуратур; принимать решения о реорганизации и ликвидации облпрокуратур.

Предполагается, что местные прокуратуры станут окружными. Их перечень и территориальную юрисдикцию определит генпрокурор. Порядок премирования прокуроров утвердит генпрокурор. Вместе с тем, вводится ограничение - ежегодная премия прокурора будет составлять не более 30% размера суммы его должностного оклада. Предусмотрено увеличение оклада прокурора окружной прокуратуры в привязке к прожиточному минимуму для трудоспособных людей: сейчас - 15, с 2021 года - 20, с 2022 года - 25 (если посчитать по состоянию на 2019 год - 28,8 тыс. грн; 38,42 тыс. грн и 48 тыс. грн соответственно). Должностные оклады других прокуроров устанавливаются пропорционально описанным с определенным коэффициентом. Закон позволяет финансировать прокуратуру не только из госбюджета, но и из других источников, в том числе в рамках проектов международной помощи.

Общая численность работников органов прокуратуры уменьшается с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

Документом предусмотрена обязанность прокуроров областных прокуратур и Офиса генпрокурора иметь высшее юридическое образование и владеть государственным языком. Кандидаты на должность прокурора должны будут подать декларацию добропорядочности и родственных связей.

В тексте закона о прокуратуре название "Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров" заменили словами "соответствующего органа, который осуществляет дисциплинарное производство". Генпрокурор сможет увольнять прокуроров с админдолжности без рекомендации Совета прокуроров. Отменяется норма о возможности проведения аттестации прокурора в случае совершения против него дисциплинарного производства. Национальная академия прокуратуры Украины станет тренинговым центром. Генпрокурор получит право назначать и увольнять руководителя Тренингового центра и его заместителей. Большинство норм закона начнут действовать на следующий день после официального опубликования, некоторые из новелл - со дня начала работы Офиса генпрокурора, областных и окружных прокуратур.

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