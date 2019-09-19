На должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины вскоре будет назначен, как утверждает журналист Владимир Бойко, "установленный агент британской разведки".

"На должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины вскоре будет назначена Чиж Полина Александровна, считается установленным агентом британской разведки и сейчас работает в Национальном антикоррупционном бюро Украины помощником первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава. При этом вышестоящие инстанции отклонили кандидатуру заместителя начальника отдела этого Департамента Александра Владимировича Коваленко, который является креатурой первого заместителя генпрокурора Виталия Каська - Коваленко станет заместителем Чиж. Необходимость создания в Генпрокуратуре британской резидентуры Высшие Инстанции объясняют тем, что иностранные партнеры Украины должны контролировать производственные отношения между Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ и Министерством юстиции США с целью не допустить официальную передачу в США материалов о деятельности экс-министра Николай Злочевский и члена Совета директоров принадлежащей ему компании «Бурисма» Хантера Байдена. В официальном получении этих материалов крайне заинтересована власть Трампа, представитель Трампа Рудольф Джулиани по этому поводу встречался в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком, но Вышестоящие Инстанции пришли к выводу, что Украина должна активно помогать на следующих президентских выборах представителям Демократической партии США, вероятным кандидатом от которой будет Джо Байден." - Заявил Владимир Бойко.

Отметим, в Белом доме подтверждают, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении, опубликованном по итогам телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом, сказано, что предстоящая встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоится на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Пенс также подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил администрацию президента Зеленского за смелые действия по борьбе с коррупцией через законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.

Напомним, у кандидата в президенты США, экс-вице-президента Джозеф Байдена спросили: "Если бы Вас избрали президентом США, чтобы вы сделали для противостояния российской агрессии против Украины?".

В ответ Джозеф Байден озвучил четыре пункта своей программы по Украине, которые он планирует воплощать в случае избрания на пост президента США. Среди пунктов прозвучали такие вещи, как увеличение помощи Украине со стороны США в экономической и военной сферах, дипломатическая поддержка и т.д.

Слова Байдена являются прямым мессенджем украинской политической элите, что Демократы готовы купить их поддержку перед выборами 2020. А поддержка демократам сейчас нужна, как никогда. Демократам, в частности Байдену, уже наступает на пятки власть Трампа, во всю раскачивающая скандал с коррупцией в компании Burisma, где также замешан сын Байдена. О том, что за демократами уже выехали свидетельствуют и регулярные встречи людей Трампа с представителями Зеленского, а также вчерашний прилет советника Джулиани Сэма Кислина. Кроме того, тесные контакты нынешней администрации Белого дома с ЗеКомандой могут вытащить очень много неприятных вещей о деятельности американского посольства в Киеве, которое активно топило против Трампа и работало в интересах Демпартии.

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