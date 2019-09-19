Андрей Головачев

Ситуация, конечно, было трагикомичная. Один свихнувшийся держал в напряжении пол-Киева в течении 3-ех часов и все спецслужбы оказались беспомощными до того момента, пока накуренный парень не решил сдаться.

В чем причина такой беспомощности?

Причина, конечно, не в низком профессионализме. У спецназа есть великолепные снайперы, которые могли бы быстро ликвидировать безумца. Проблема, как всегда, в ответственности. Точнее в отсутствии таковой. Наше государство не правовое и спецназ, полиция просто не знают КАК надо действовать в подобных случаях. Все бояться брать на себя ответственность, потому что никто не уверен в благоприятных последствиях для себя лично .. Поэтому когда у нас приходят какие-то митинги, перекрытия трасс, блокады, демонстрации, захваты зданий, вырывания в суды, полиция боится принимать какие либо и решения и ждет команды сверху. Но, как правило, даже министры, или мэри или губернаторы бояться брать на себя решение. Как бы чего не вышло. Поэтому реально все решения принимает лично САМ. У нас все политизированно, следовательно нарушения общественного порядка оцениваются не с точки зрения правопорядка, а с точки зрения политической целесообразности. Вышел сумасшедший на мост Метро, вынул ружье и заорал, что сейчас всех взорвет и все.... испугались. Черт его знает Кто там стоит за ним. А вдруг так надо, вдруг он патриот, а патриоты у нас сами знаете у кого на содержание стоит. Поэтому никто и не решается взять на себя ответственность и просто ликвидировать террориста. У нас паралич ответственности. Честно говоря, нас можно брать голыми руками.

Еще в 2014г. читал материалы, доказывающие, что Киев могут полностью взять в свои руки спецназ из 1000 тыс .бойцов. И причиной этого в первую очередь называлась импотенция ответственности на местах. Правоохранители вроде есть, но в реальности их нет. Если они не готовы сами принимать решения, то все они бумажные тигры, обычная толпа. И у меня такое чувство, что Зеленский, а ранее Порошенко очень хорошо это понимают. Что это означает, думаю объяснять не надо. Не зря ведь Кравчук признался, что спит с пистолетом под подушкой. Старый Лис жизнь знает не по учебникам.

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