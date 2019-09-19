Сводка Новостей
- В Киеве заминировали всё: все мосты, роддома и ТРЦ
- Нас можно брать голыми руками: почему наш спецназ был беспомощен вчера на мосту Метро
- Украину разводят с Трампом: в ГПУ назначат "агента британской разведки"
- Рада переименовала Генеральную прокуратуру и реформировала органы прокуратуры
- Битва за землю: даже президент стал уже элитным грантоедом в обслуге финансовых организаций
|В Киеве заминировали всё: все мосты, роддома и ТРЦ
|19.09.2019 21:27
|
В Киеве в четверг, 19 сентября, столичная полиция получила анонимное сообщение о заминировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. Об этом сообщают
По указанным в анонимном сообщении адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.
Здания Верховной Рады и Кабинета министров также "заминированы".
Отмечается, что из-за анонимного сообщения о минировании перекрыли улицу Банковую, также правоохранители не пропускают людей на территорию Офиса президента.
Как сообщается, на сегодня под Офисом президента был запланирован митинг.
Таких волн минирования по столице не было со времен предвыборной кампании.
Как сообщил
Напомним, вечером,18 сентября, в Киеве вооруженный ветеран АТО угрожал взорвать мост Метро. Движение по мосту перекрыли и это спровоцировало масштабные пробки на киевских дорогах. Злоумышленника удалось поймать спустя два часа.