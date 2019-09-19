В Киеве в четверг, 19 сентября, столичная полиция получила анонимное сообщение о заминировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .

По указанным в анонимном сообщении адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Здания Верховной Рады и Кабинета министров также "заминированы".

Отмечается, что из-за анонимного сообщения о минировании перекрыли улицу Банковую, также правоохранители не пропускают людей на территорию Офиса президента.

Как сообщается, на сегодня под Офисом президента был запланирован митинг.

Таких волн минирования по столице не было со времен предвыборной кампании.

Как сообщил "Стране" информированный источник в СБУ, в четверг, 19 сентября, во второй половине дня с защищенного почтового сервиса ProtonMail, который не поддается идентификации, поступило сообщение на официальный электронный адрес СБУ о том что в Киеве заминированы все мосты через Днепр, здание посольства США, Верховная Рада, Генпрокуратура, все родильные дома, торговые центры, детские сады, а также ряд жилых массивов на проспекте Победы.

При этом "последователи Белько" из интернета выдвинули неожиданные требования - чтобы избежать взрывов властям нужно перечислить на их биткоинсчет 20 миллионов евро. По указанным в анонимном сообщении адресам якобы заминированных объектов сейчас выборочно проводятся осмотры на предмет выявления взрывоопасных предметов. В спецслужбе отмечают, что Белько показал заразительный пример, но силовики надеются, что паники, подобной вчерашней, информация о заминировании не вызовет.

Напомним, вечером,18 сентября, в Киеве вооруженный ветеран АТО угрожал взорвать мост Метро. Движение по мосту перекрыли и это спровоцировало масштабные пробки на киевских дорогах. Злоумышленника удалось поймать спустя два часа.

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