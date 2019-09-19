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|Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину
|19.09.2019 22:24
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"РФ ПРЕДЛОЖИЛА ВРЕМЕННО ПРОДЛИТЬ нынешний договор НА ТРАНЗИТ ГАЗА, ТАК КАК ГАРАНТИЙ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС В УКРАИНСКОЕ НЕТ" - ЗАЯВИЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ АЛЕКСАНДР НОВАК
Глава Минэнерго РФ Новак по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе заявил, что Россия услышала от украинских партнёров заинтересованность работать с 1 января
Сами переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии Новак назвал конструктивными. Он отметил позитивный настрой на встрече и выразил уверенность, что стороны найдут решения.
Трехсторонние переговоры России, ЕС и Украины по газу продлились только 40 минут.
Следующий раунд переговоров должен пройти через месяц.