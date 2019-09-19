"РФ ПРЕДЛОЖИЛА ВРЕМЕННО ПРОДЛИТЬ нынешний договор НА ТРАНЗИТ ГАЗА, ТАК КАК ГАРАНТИЙ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС В УКРАИНСКОЕ НЕТ" - ЗАЯВИЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ АЛЕКСАНДР НОВАК

Глава Минэнерго РФ Новак по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе заявил, что Россия услышала от украинских партнёров заинтересованность работать с 1 января

По его словам, Киев представил нормативную базу работы своей газотранспортной системы по европейскому законодательству. При этом министр отметил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. Кроме того, Новак подчеркнул, что Москва в 2020 году поставит европейским потребителям газ в объемах, предусмотренных контрактом.

Сами переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии Новак назвал конструктивными. Он отметил позитивный настрой на встрече и выразил уверенность, что стороны найдут решения.

Трехсторонние переговоры России, ЕС и Украины по газу продлились только 40 минут.

Следующий раунд переговоров должен пройти через месяц.

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