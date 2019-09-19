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|"Слуги народа" хотят доплачивать из бюджета производителям антироссийских фильмов
|19.09.2019 22:42
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В Раду внесена поправка о доплате из бюджета производителям антироссийских фильмов. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Отметим, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) объявила предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
Сообщается, что речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".
Первый заместитель главы Национальной рады Ольга Герасимюк отметила, что защищать свои права нужно цивилизованным путем и не нарушать при этом журналистские стандарты, а главное - важно не обманывать зрителя.