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"Слуги народа" хотят доплачивать из бюджета производителям антироссийских фильмов
19.09.2019 22:42

В Раду внесена поправка о доплате из бюджета производителям антироссийских фильмов. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. 

"Слуги народа" хотят доплачивать из бюджета производителям антироссийских фильмов

"Только что завершил работу комитет по гуманитарной и информационной политике Рады, на котором рассматривались поправки к Закону: «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

 

Как видите, даже в таких мирных вопросах как кино нашлось место для войны: предложено доплачивать по 5% из государственного бюджета производителям антироссийских фильмов.

 

Несмотря на протесты представителей фракции ОПЗЖ, комитет проголосовал за эту поправку, заменив, правда, слова «Российская Федерация» на слова «страна-агрессор», что, однако, не меняет ее сути.

 

И все это в то время, когда президент и министр иностранных дел прилагают титанические усилия для нормализации отношений с северным соседом и ведут сложные переговоры о втором обмене пленными.

 

Надеюсь, в сессионном зале возобладает здравый смысл.

 

Желаю всем терпения и мудрости!" - Заявил Ренат Кузьмин. 

Отметим, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) объявила предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Об этом сообщает  пресс-служба Нацсовета.

Сообщается, что речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".

"В программной концепции вещания ими увеличен объем информационно-аналитических и публицистических передач, не транслируются вообще культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные, детские передачи, а также нет фильмопоказ.

 

Без разрешения регуляторного органа компании самовольно изменили логотипы.

 

Нарушение требований по размещению логотипа нарушает права зрителей", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Национальной рады Ольга Герасимюк отметила, что защищать свои права нужно цивилизованным путем и не нарушать при этом журналистские стандарты, а главное - важно не обманывать зрителя.

"Досадно, что каналы вместо того, чтобы прислушаться к этим абсолютно законных требований, тратят эфирное время на то, чтобы искать компромат на членов Национального совета, огульно обвинять их.

 

Я думаю, что такая позиция очень далека от свободы слова, она совсем со свободой слова не имеет ничего общего", - сказала она.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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