В Раду внесена поправка о доплате из бюджета производителям антироссийских фильмов. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Только что завершил работу комитет по гуманитарной и информационной политике Рады, на котором рассматривались поправки к Закону: «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Как видите, даже в таких мирных вопросах как кино нашлось место для войны: предложено доплачивать по 5% из государственного бюджета производителям антироссийских фильмов. Несмотря на протесты представителей фракции ОПЗЖ, комитет проголосовал за эту поправку, заменив, правда, слова «Российская Федерация» на слова «страна-агрессор», что, однако, не меняет ее сути. И все это в то время, когда президент и министр иностранных дел прилагают титанические усилия для нормализации отношений с северным соседом и ведут сложные переговоры о втором обмене пленными. Надеюсь, в сессионном зале возобладает здравый смысл. Желаю всем терпения и мудрости!" - Заявил Ренат Кузьмин.

Отметим, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) объявила предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Сообщается, что речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".

"В программной концепции вещания ими увеличен объем информационно-аналитических и публицистических передач, не транслируются вообще культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные, детские передачи, а также нет фильмопоказ. Без разрешения регуляторного органа компании самовольно изменили логотипы. Нарушение требований по размещению логотипа нарушает права зрителей", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Национальной рады Ольга Герасимюк отметила, что защищать свои права нужно цивилизованным путем и не нарушать при этом журналистские стандарты, а главное - важно не обманывать зрителя.

"Досадно, что каналы вместо того, чтобы прислушаться к этим абсолютно законных требований, тратят эфирное время на то, чтобы искать компромат на членов Национального совета, огульно обвинять их. Я думаю, что такая позиция очень далека от свободы слова, она совсем со свободой слова не имеет ничего общего", - сказала она.

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