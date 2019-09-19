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|Порошенко перед самым арестом "Кузни на Рыбальском" переписал недвижимость "на кота"
|19.09.2019 23:00
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Андрей Портнов заявил, что Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании "Кузня на Рыбальском" на подконтрольное себе ТОВ "Буд - Реновация".
Решением Печерского суда наложен арест на все движимое и недвижимое имущества и корпоративные права принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко завода "Кузня на Рыбальском". Об этом на своей странице в соцсети ранее сообщил адвокат Андрей Портнов. Также он уточнил, что имущество арестовано в рамках уголовного дела о легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем и неуплате налогов.