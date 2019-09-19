Андрей Портнов заявил, что Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании "Кузня на Рыбальском" на подконтрольное себе ТОВ "Буд - Реновация".

"Уважаемые друзья, информирую вас о том, что опасаясь ареста счетов и активов, Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании «Кузня на Рыбальском» на подконтрольное себе ТОВ «Буд - Реновация» ЕДРПОУ 42255930.

Эту сделку совершил киевский нотариус А.С.Литвин после того, как следователи обратились в возглавляемую на тот момент Луценко прокуратуру с ходатайством об аресте активов Порошенко.

В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитрый и одновременно бессовестный и тупой." - Заявил Андрей Портнов.