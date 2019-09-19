Погода, Новости, загрузка...
Порошенко перед самым арестом "Кузни на Рыбальском" переписал недвижимость "на кота"
19.09.2019 23:00

Андрей Портнов заявил, что Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании "Кузня на Рыбальском" на подконтрольное себе ТОВ "Буд - Реновация".

Порошенко перед самым арестом "Кузни на Рыбальском" переписал недвижимость "на кота"

"Уважаемые друзья, информирую вас о том, что опасаясь ареста счетов и активов, Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании «Кузня на Рыбальском» на подконтрольное себе ТОВ «Буд - Реновация» ЕДРПОУ 42255930. 

 

Эту сделку совершил киевский нотариус А.С.Литвин после того, как следователи обратились в возглавляемую на тот момент Луценко прокуратуру с ходатайством об аресте активов Порошенко.

 

В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитрый и одновременно бессовестный и тупой." - Заявил Андрей Портнов. 

Решением Печерского суда наложен арест на все движимое и недвижимое имущества и корпоративные права принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко завода "Кузня на Рыбальском". Об этом на своей странице в соцсети ранее сообщил адвокат Андрей Портнов. Также он уточнил, что имущество арестовано в рамках уголовного дела о легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем и неуплате налогов.

"Друзья, позитивные новости.

 

Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском.

 

Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко", - написал Андрей Портнов.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 