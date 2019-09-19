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|Аваков лично берёт на поруки Белько, который грозил взорвать мост в Киеве
|19.09.2019 23:19
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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что будет просить о минимальном наказании для Алексея Белько, который накануне вечером грозил взорвать мост в Киеве. Об этом министр написал на своей странице в соцсети.
Аваков обещает, что поможет пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново.
К своей публикации Аваков добавил видео исповеди задержанного Алексей Белько.