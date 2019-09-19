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Аваков лично берёт на поруки Белько, который грозил взорвать мост в Киеве
19.09.2019 23:19

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что будет просить о минимальном наказании для Алексея Белько, который накануне вечером грозил взорвать мост в Киеве. Об этом министр написал на своей странице в соцсети. 

Аваков лично берёт на поруки Белько, который грозил взорвать мост в Киеве

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже ...

 

Хочу, что б появился шанс у этого человека!

 

Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит... 

 

Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - говорится в сообщении.

Аваков обещает, что поможет пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново.

 

"Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, ребят, проводившего вчерашнее задержание.

 

Мы так решили!"- говорится в посте министра.

К своей публикации Аваков добавил видео исповеди задержанного Алексей Белько.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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