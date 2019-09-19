Подрывник моста Метро в Киеве не будет обвиняться в подготовке террористического акта. Об этом заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко в ходе брифинга.

Алексея Белько, который вчера угрожал подорвать мост Метро в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта. Об этом заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко в ходе брифинга .

"В прокуратуре уже согласовано подозрение по ч. 4 ст.296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании). Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал Крищенко.

Напомним, что вчера правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Вечером 18 сентября мужчина заехал на мост, остановился посреди него, вышел и угрожал его взорвать.

Следователи столичной полиции квалифицировали случай как подготовку к террористическому акту. На мосту Метро находились наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.

В столице на "красной" ветке метро было остановлено движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" из-за его звонка о минировании.

Мужчина, который "заминировал" мост, - это 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько. Отмечается, что в июне этого года он охотно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов.

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