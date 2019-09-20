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|Трамп "горит" на Зеленском - до импичмента один шаг
|20.09.2019 07:23
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Американская палата представителей должна применить процедуру импичмента президента, если сообщения про намерения Трампа оказывать давление на Украину с целью открытия расследования против семьи Байдена окажутся правдой.
Об этом сообщил в четверг юрист Джордж Конвей, муж приближенной к Трампу советницы Келлиан Конвей.
Кроме того, он сослался на публикацию британского издания The Independent, которое пишет, что блокирование администрацией Трампа военной помощи Украине было давлением на правительство европейского государства с ожиданием, что там будет открыто расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
В среду влиятельное американское издание The Washington Post также написало об этой истории со ссылкой на собственные источники относительно телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле.
В материале, в частности, отмечалось, что сотрудник американской разведки после разговора Трампа и неназванного иностранного лидера, был вынужден подать официальную жалобу руководству. Впоследствии эта жалоба была направлена в Комитеты Конгресса США по вопросам надзора.
Тем временем, сам Дональд Трамп в четверг назвал ситуацию "харассментом" президента.
Он подчеркнул, что с учетом этого он воздерживается от любых неуместных высказываний.
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