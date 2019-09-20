Болельщики киевского "Динамо" провели акцию во время матча Лиги Европы против шведского "Мальме" на стадионе "Олимпийский" в столице Украины, потребовав расследования убийства сотрудницы горсовета Херсона, общественного деятеля Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает общество в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?".



На одном из секторов появился плакат с обращением к президенту Украины: "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?". Текст другого баннера гласил: "Заказчики убийства Гандзюк уже год на свободе".

"Мы спрашивали у [экс-президента] Петра Порошенко. Он нас не слышал. Теперь мы спрашиваем у Владимира Зеленского. СБУ и ГПУ наконец получили новых руководителей. Получат ли теперь заказчики убийства Кати Гандзюк приговоры? Ведь мы не слезем", – заявили в сообществе.



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