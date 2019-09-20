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|"Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?" - президенту задали старый вопрос
|20.09.2019 07:41
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Болельщики киевского "Динамо" провели акцию во время матча Лиги Европы против шведского "Мальме" на стадионе "Олимпийский" в столице Украины, потребовав расследования убийства сотрудницы горсовета Херсона, общественного деятеля Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает общество в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?".
На одном из секторов появился плакат с обращением к президенту Украины: "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?". Текст другого баннера гласил: "Заказчики убийства Гандзюк уже год на свободе".