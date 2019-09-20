Мирное урегулирование на Донбассе снова под угрозой срыва, как и анонсировавшаяся на сентябрь встреча лидеров "нормандской четверки". Вчера, похоже, во всех столицах этой "четверки" осознали, что договоренности советников лидеров государств от 2 сентября сорваны, и сорвала их украинская сторона, не подписавшись под "формулой Штайнмайера".

Москва, однако, об этом заявляла еще позавчера. Вчера же к тем заявлениям добавилась публикация в СМИ самой "формулы", согласованной 2 сентября.

Собственно, в этой версии ничего экстраординарного нет, поскольку все было известно еще в 2016 году: на Донбассе проводятся выборы по специальному закону, принятому Верховной Радой, в день выборов начинает действовать закон об особом статусе, а отсылка на этот закон должна быть в Конституции.

После того, как все это происходит, граница передается под контроль Украины.

Естественно, что опубликованное позавчера от имени Кучмы заявление не имеет ничего общего с такой "формулой". Впрочем, вчера "слуги народа" были уже куда откровеннее, чем Кучма: их парламентский лидер Арахамия прямо заявил, что Пристайко что-то придумал, когда признался, что "формула Штайнмайера" 2 сентября была согласована и представителем Украины. В такой ситуации неудивительно, что вчера министр иностранных дел Германии Маас решил проконсультироваться с российским коллегой Лавровым на предмет того, что делать дальше. Однако ответ на этот вопрос министры, судя по всему, не нашли. Или, по крайней мере, не захотели его публиковать.

Так что, похоже, весь путь к мирному урегулированию надо начинать сначала. Если, конечно, у Зе-команды есть желание по этому пути идти, а не просто пиариться на обмене заключенными, который стал возможен только после того, как Пристайко согласился на "формулу Штайнмайера".

А потом Киев об этой формуле быстро забыл.

И как-то слабо верится в то, что это самодеятельность Кучмы.

Зеленский начнет политически быстро сдвигаться вправо, повторяя путь Порошенко. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"Есть ли шансы на окончание войны на Донбассе? Есть, но очень небольшие. Для этого Зеленский должен решиться пойти на практическую реализацию формулы Штайнмайера, причем быстро, до конца этого года. Дело в том, что через 3-4 месяца рейтинг Зеленского начнет стремительное снижение. Причины этого: - неспособность существенно понизить тарифы - осознание обществом, что ключевые фигуры из окружения Порошенко уже "договорились" и посадок не будет - кризис внутри Слуги народа, связанный с тем что Коломойский не сможет принудить Зеленского к компромиссу по Приватбанку из-за жесткой позиции США и МВФ в этом вопросе - начало разложения части депутатов из СН по причине их работы на внешних заказчиков. Процесс, кстати, уже начинается Эти и другие причины приведут к тому , что рейтинг Зеленского к февралю следующего года не будет превосходить 30% ( сейчас, кстати, только 40%) Решиться ли он с таким рейтингом на конфронтацию с совершенно настроенной частью общества , которая выступает категорически против формулы Штайнмайера и Минских соглашений? Разумеется, нет. Для этого надо иметь рейтинг не менее 70%, быть лично уверенным в правоте своей позиции и быть готовым проявить политическую волю, проводя свое решение, не заботясь о рейтинге. Ничего этого у Зеленского нет. Просто фигура не того масштаба. И еще. Запад стал настойчиво посылать сигналы Зеленскому, что преследование Порошенко все больше имеет признаки политического преследования, а не беспристрастного расследования его деятельности. Запад, непременно, прав, потому что, кроме Порошенко, по его делам не преследуется еще пару десятков людей из его окружения, что и подтверждает политически заказную, а не правовую направленность активности ГБР. Это означает, что Запад не позволит Зеленскому не только посадить Порошенко, но даже выдавить его из страны. А это: - позволит Порошенко оставаться идейным лидером, вдохновителем, консолидатором и финансистом всех анти-штайнмайеровских сил в Украине - покажет обществу, что Зеленский оказался не способен посадить Порошенко. Начнется глубокое разочарование Но что будет дальше, когда Европа и Россия осознают, что Зеленский, как и его предшественник, морочит им голову и ни на формулу Штайнмайера, ни на Минские соглашения никогда пойдет ? Последствия будут приблизительно следующие: 1. Официальная Европа потеряет интерес к Зеленскому 2. Зеленский начнет политически быстро сдвигаться вправо, повторяя путь Порошенко 3. Рейтинг Зеленского будет быстро падать, так как больших дивидендов на западе Украины он не приобретет, но потеряет поддержку юго -востока Украины 4. Как следствие падения рейтинга Президента часть Слуги народа разложиться и распадется. Зеленскому придется либо объявить о досрочных выборах, либо оказаться президентом, который не имеет большинства в ВР. 5. В 2021г. относительно мирная фаза в Донбассе закончиться и - особенно если Трамп проиграет выборы,- активные боевые действия возобновятся, что приведет к сильнейшему политическому и экономическому кризису в Украине." - Заявил Андрей Головачев.

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