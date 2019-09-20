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|Программная речь Миелофонова: Зе-министр попытался "съесть" Тимошенко
|20.09.2019 08:37
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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов повздорил с лидером ВО "Батьківщина" Юлией Тимошенко из-за открытия рынка земли в Украине.
Дискуссия разгорелась в эфире программы "Право на владу" в четверг, 19 сентября.
Так, Тимошенко сказала, что украинским фермерам нечего дать в залог, что бы банк мог принять для кредитования покупки земли.
Далее Тимошенко обратилась к предвыборной компании президента Владимира Зеленского, в которой он обещал решать важные вопросы референдумами. Она спросила у Милованова, будет ли референдум по рынке земли.
Министр попросил ее не перебивать и заявил, что и вовсе перестанет отвечать на вопросы.
В спор вмешалась ведущая Наталья Мосейчук:
Но Милованов эмоционально попросил договорить.
Милованов обратил внимание на то, что в Украине не редкость вопиющие случаи с переоформлением земли.
С этой целью министр призвал установить настоящих владельцев компаний, которые скупают землю в Украине.