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|Трамп провёл "приятную встречу" с Цукербергом из Facebook в Белом доме
|20.09.2019 09:34
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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел приятную встречу с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме.
Ранее в графике президента эта встреча не значилась.
В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в конгрессе США.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что генеральные прокуроры ряда штатов США готовятся официально начать антимонопольное расследование против Facebook и Google.