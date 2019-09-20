Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовит свой альтернативный проект бюджета, в котором вопросы повышения социальных стандартов будут приоритетными. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Друзья, обратите внимание на предлагаемое Кабмином перераспределение бюджетных расходов: отобрать у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать ГПУ, ДБР,РНБО и прочим силовым структурам. Ну и Офису Президента ...

Похоже, обещанное партией власти снижение тарифов, как и повышение социальных выплат так и останутся предвыборными обещаниями.

Партия ОПЗЖ готовит свой альтернативный проект бюджета, в котором вопросы повышения социальных стандартов будут приоритетными. Надеюсь, «слуги народа» прислушаются к мнению оппозиции." - Заявил Ренат Кузьмин.

Кабинет министров в ходе заседания представляет проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Рассматриваем вопрос о представлении проекта закона "О государственном бюджете на 2020 год". Вопрос рассматривается по процедуре полного обсуждения", - заявил Разумков.

Госбюджет на 2020 годпредставляет министр финансов Оксана Маркарова.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на национальную безопасность и оборону заложено 245,8 млрд грн или 5,4% ВВП.

Для Государственной уголовно-исполнительной службы предусмотрели расходы в сумме 7,6 млрд грн.

В проект бюджета на 2020 год Кабмин заложил государственную поддержку угольной отрасли в объеме почти 3 млрд гривен, энергетической отрасли в объеме почти 1 млрд гривен,

При этом для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин, в проект государственного бюджета закладываются бюджетные ассигнования в объеме 2,1 млрд гривен.

С целью восстановления и развития автомобильных дорог и повышения уровня безопасности дорожного движения при планировании показателей Государственного бюджета Украины на 2020 год в составе специального фонда государственного бюджета создан государственный дорожный фонд - 69,6 млрд грн.

В документе расходы на научную и научно-техническую деятельностиучтены в объеме 10,1 млрд грн, из которых по общему фонду государственного бюджета - 7,3 млрд гривен.

При планировании проекта на осуществление природоохранных мероприятий заложены средства общего фонда в объеме 0,2 млрд грн и специального фонда в объеме 16,5 млн грн.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн.

На финансирование культуры и информационной сферы в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год по общему фонду предусмотрены расходы в сумме 8,6 млрд гривен.

В проект государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на образование учтены в объеме 136,4 млрд гривен.

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