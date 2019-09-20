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|Битва "Стерненко": полиция написала, а прокуроры подписать боятся. Боятся!!!!! Понимаете?
|20.09.2019 11:25
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В распоряжении
Это проект "пидозры", который подготовила полиция. Однако, как сообщили источники "Страны" в прокуратуре, в ГПУ не хотят его согласовывать.
С учётом вчерашнего случая с военным, который захватил мост, а потом Аваков призвал отпустить его на поруки, все это вырисовывается в явно тревожную тенденцию: также как и во времена Порошенко и сегодня силовые структуры боятся трогать определённую категорию нарушителей закона (ветераны АТО, "активисты"), действительно выдавая им индульгенцию на совершение преступлений.
Gубликуем полный текст проекта "пидозры"
Что говорится в подозрении Стерненко
Полный текст "пидозры" Стерненко
Публикуем также без купюр всю фабулу преступления, которая изложена в проекте подозрения:
"Обстоятельства уголовных правонарушений, установленные во время досудебного расследования:
24.05.2018 в ночное время, житель города Одесса, общественный активист и глава Одесской областной ячейки "Правый сектор", руководитель общественной организации НОО "Неравнодушные" Стерненко С.В. вместе со своей знакомой Усатенко Н.А. находились на ул. Фонтанская дорога в г.. Одессе.
В результате совершения Стерненко С.В. ряда умышленных преступлений, в том числе предусмотренных ст. 189, 187, 294, а также ч.2 ст. 307 УК Украины, и наличием у Стерненко С.В. конфликтных ситуаций в городе Одесса, на почве которых на него в 2017 совершено набег, последний находился в психологически напряженном состоянии и подозрительно относился к любым ситуациям, которые возникали вокруг него.
В связи с указанным, Стерненко С.В. незаконно носил при себе холодное оружие, с намерением использовать его поражающее свойство, осознавая любые последствия такого применения для объекта. Более того, незаконное нахождение у Стерненко С.О. холодного оружия действительно делало его опасным для общества, поскольку умышленное применение такого оружия в отношении любого живого существа, создавало реальную опасность для его жизни и здоровья.
Около 23:00, находясь рядом с домом №9-е по ул. Фонтанская в г. Одессе, Стерненко С.В. увидел, что в его направлении пешком направляются два человека мужского пола, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В.
После этого, Стерненко С.В. достал холодное оружие - раскладной нож, вытянув его острие, и держа его в руке действительно приготовился применить предмет, конструктивно предназначенное по своим свойствам для поражения живой или иной цели при помощи мышечной силы человека.
Как только Кузнецов И.В. и Исайкул А.А. приблизились к нему, Стерненко С.В. не смог справиться с нервным напряжением и без каких-либо реальных угроз для своей жизни и здоровья, умышленно, понимая возможные последствия от применения ножа в виде причинения смертельных ранений, допуская наступления любых последствий, в том числе и причинение смерти, воспользовавшись фактором внезапного нападения, нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А.А. в область живота, а затем Кузнецову И.В.
Не дожидаясь нападения со стороны Стерненка С.В. и получив ножевые ранения в область расположения жизненно важных органов, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В., реально восприняв опасность для своей жизни и здоровья от умышленных целенаправленных действий вооруженного холодным оружием Стерненка С.В., начали убегать. В это же время, Стерненко С.В., при отсутствии каких-либо реальных угроз для жизни и здоровья со стороны Кузнецова И.В. и Исайкула А.А., с целью умышленного убийства двух лиц путем применения поражающих свойств холодного оружия, держа в руках имеющееся холодное оружие-складной нож, начал их догонять с целью причинения смертельных ранений.
Получив приникающее ранение в левую нижнюю область живота, в результате которого внутренние органы выпали наружу, Кузнецов И.В. не смог быстро убегать, что позволило Стерненко С.В. догнать его через несколько десятков метров. После чего Стерненко С.В., осознавая отсутствие каких-либо угроз со стороны Кузнецова И.В., а также наступления смерти в результате применения холодного оружия, нанес не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов Кузнецову И.В., причинив ему телесные повреждения в виде двух проникающих ранений в левую плевральную полость с повреждением пристеночной плевры левого желудочка сердца, проникающего ранения в область брюшной полости слева, непроникающее ранение в область правого плеча, непроникающее ранение живота, в результате которых Кузнецов И.В. упал на землю и умер в течение минуты от кровопотери.
Во время нанесения смертельных ножевых ранений Кузнецову И.В., Исайкул А.А., получив в результате применения холодного оружия непроникающее ранение в область живота, сумел убежать, отбежав на безопасное расстояние и только таким образом сумел спастись он умышленных, направленных на убийство двух лиц, действий Стерненко С.В.
В результате Стерненко С.В., действуя с намерением убийства двух и более лиц, путем применения холодного оружия, воспользовавшись фактором внезапного нападения, пытался причинить смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В. и Исайкулу И.
Однако, вследствие сложившейся ситуации, на которую он не смог повлиять по объективным причинам, причинил смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В., находящиеся в прямой причинной связи с наступлением его смерти. Причинить смертельные ранения Исайкул А.А., путем применения имеющегося холодного оружия Стерненко С.В. не смог, поскольку во время причинения смертельных ранений Кузнецову И.В., Исайкул А.А. сумел убежать и таким способом спастись от получения смертельных ранений.
Таким образом, Стерненко С.В. своими действиями, непосредственно направленными на умышленное противоправное причинение смерти двоих и более лиц, по причинам, не зависящим от его воли, не совершил всех действий, которые считал необходимым для убийства двух и более лиц, то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст. 15 и п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины.
Кроме того, около 23:00, находясь близко от дома №9-е по ул. Фонтанская в г.Одессе, Стерненко С.В. увидел, что в его направлении пешком направляются два человека мужского пола, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В. После этого, Стерненко С.В. с намерением убийства двух человек, путем применения холодного оружия-раскладного ножа, дождавшись пока они приблизятся на достаточное для нападения расстояние, нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А.А. в область живота, а затем в область живота Кузнецову И.В. Не дожидаясь нападения со стороны Стерненко С.В. и получив ножевое ранение, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В., реально восприняв опасность для своей жизни и здоровья от умышленных целенаправленных действий вооруженного холодным оружием Стерненко С.В., начали убегать. В это же время, Стерненко С.В., при отсутствии каких-либо реальных угроз для жизни и здоровья со стороны Кузнецова И.В. и Исайкула А.А., с целью умышленного убийства двух лиц путем применения поражающих свойств холодного оружия, держа в руках имеющееся холодное оружие-складной нож, начал их догонять с целью причинения смертельных ранений.
Получив приникающее ранения в левую нижнюю область живота, в результате которого внутренние органы выпали наружу, Кузнецов И.В. не смог быстро убегать, что позволило Стерненко С.В. догнать его через несколько десятков метров. После чего Стерненко С.В., осознавая отсутствие каких-либо угроз со стороны Кузнецова И.В., осознавая наступление смерти в результате применения холодного оружия, нанес не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов Кузнецову И.В., причинив ему телесные повреждения в виде двух проникающих ранений в левую плевральную полость с повреждением пристеночной плевры левого желудочка сердца, проникающего ранения в область брюшной полости слева, непроникающего ранения в область правого плеча, непроникающего ранения живота, в результате которых Кузнецов И.В. упал на землю и умер в течение минуты от кровопотери.
В результате Стерненко С.В., действуя с намерением убийства двух и более лиц, путем применения холодного оружия, воспользовавшись фактором внезапного нападения, пытался причинить смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В. и Исайкулу И. Однако, вследствие сложившейся ситуации и на которую он не смог повлиять по объективным причинам, смог осуществить умышленное убийство лишь Кузнецова И.В., причинив ему смертельные ранения, которые находятся в прямой причинной связи с наступлением его смерти.
Таким образом, Стерненко С.В. совершил убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, чем совершил криминальное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 115 УК Украины".