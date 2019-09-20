В распоряжении "Страны" оказался текст подозрения Сергею Стерненко - одесскому радикалу, который в мае 2018 году зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил одессита Александра Исайкула.

Это проект "пидозры", который подготовила полиция. Однако, как сообщили источники "Страны" в прокуратуре, в ГПУ не хотят его согласовывать.

Мотив - в офисе Руслана Рябошапки не хотят портить отношения с уличными "активистами", в круг которых входит Стерненко. На данный момент, по информации источника, это основная причина, почему ГПУ тянет с решением по убийству в Одессе.

С учётом вчерашнего случая с военным, который захватил мост, а потом Аваков призвал отпустить его на поруки, все это вырисовывается в явно тревожную тенденцию: также как и во времена Порошенко и сегодня силовые структуры боятся трогать определённую категорию нарушителей закона (ветераны АТО, "активисты"), действительно выдавая им индульгенцию на совершение преступлений.

Gубликуем полный текст проекта "пидозры"

Что говорится в подозрении Стерненко

В тексте указано, что на момент преступления Стерненко был в напряженном нервном состоянии - вследствие того, что ранее уже совершал преступления и имел врагов в Одессе, следовательно он носил с собой нож. Как указывают в полиции - подпадающий под определение холодного оружия. Когда Стерненко увидел Кузнецова и Исайкула идущих по улице, он первым напал на них "без каких-либо угроз своей жизни и здоровью" и нанес им тяжелые раны. Не ожидавшие нападения жертвы радикала бросились убегать. Но Стерненко, намереваясь, по мнению полиции, убить обоих, бросился их догонять. Догнав Кузнецова, Стерненко нанес ему еще не меньше пяти ударов ножом - в область живота и сердца. У мужчины вывалились внутренности, и через минуту он умер от кровопотери. Исайкулу же удалось убежать, пока Стерненко был занят Кузнецовым. Но следствие настаивает, что радикал намеревался зарезать и его. Полиция считает Стерненко виновным по 15 статье УК Украины (часть третья) - покушение на преступление, и 115 статье (пункт 1 часть 2, а также по части первой) - умышленное убийство. По закону карается до 15 лет, а дальше зависит от отягчающих обстоятельств.

Полный текст "пидозры" Стерненко

Публикуем также без купюр всю фабулу преступления, которая изложена в проекте подозрения:

"Обстоятельства уголовных правонарушений, установленные во время досудебного расследования:

24.05.2018 в ночное время, житель города Одесса, общественный активист и глава Одесской областной ячейки "Правый сектор", руководитель общественной организации НОО "Неравнодушные" Стерненко С.В. вместе со своей знакомой Усатенко Н.А. находились на ул. Фонтанская дорога в г.. Одессе.

В результате совершения Стерненко С.В. ряда умышленных преступлений, в том числе предусмотренных ст. 189, 187, 294, а также ч.2 ст. 307 УК Украины, и наличием у Стерненко С.В. конфликтных ситуаций в городе Одесса, на почве которых на него в 2017 совершено набег, последний находился в психологически напряженном состоянии и подозрительно относился к любым ситуациям, которые возникали вокруг него.

В связи с указанным, Стерненко С.В. незаконно носил при себе холодное оружие, с намерением использовать его поражающее свойство, осознавая любые последствия такого применения для объекта. Более того, незаконное нахождение у Стерненко С.О. холодного оружия действительно делало его опасным для общества, поскольку умышленное применение такого оружия в отношении любого живого существа, создавало реальную опасность для его жизни и здоровья.

Около 23:00, находясь рядом с домом №9-е по ул. Фонтанская в г. Одессе, Стерненко С.В. увидел, что в его направлении пешком направляются два человека мужского пола, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В.

После этого, Стерненко С.В. достал холодное оружие - раскладной нож, вытянув его острие, и держа его в руке действительно приготовился применить предмет, конструктивно предназначенное по своим свойствам для поражения живой или иной цели при помощи мышечной силы человека.

Как только Кузнецов И.В. и Исайкул А.А. приблизились к нему, Стерненко С.В. не смог справиться с нервным напряжением и без каких-либо реальных угроз для своей жизни и здоровья, умышленно, понимая возможные последствия от применения ножа в виде причинения смертельных ранений, допуская наступления любых последствий, в том числе и причинение смерти, воспользовавшись фактором внезапного нападения, нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А.А. в область живота, а затем Кузнецову И.В.

Не дожидаясь нападения со стороны Стерненка С.В. и получив ножевые ранения в область расположения жизненно важных органов, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В., реально восприняв опасность для своей жизни и здоровья от умышленных целенаправленных действий вооруженного холодным оружием Стерненка С.В., начали убегать. В это же время, Стерненко С.В., при отсутствии каких-либо реальных угроз для жизни и здоровья со стороны Кузнецова И.В. и Исайкула А.А., с целью умышленного убийства двух лиц путем применения поражающих свойств холодного оружия, держа в руках имеющееся холодное оружие-складной нож, начал их догонять с целью причинения смертельных ранений.

Получив приникающее ранение в левую нижнюю область живота, в результате которого внутренние органы выпали наружу, Кузнецов И.В. не смог быстро убегать, что позволило Стерненко С.В. догнать его через несколько десятков метров. После чего Стерненко С.В., осознавая отсутствие каких-либо угроз со стороны Кузнецова И.В., а также наступления смерти в результате применения холодного оружия, нанес не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов Кузнецову И.В., причинив ему телесные повреждения в виде двух проникающих ранений в левую плевральную полость с повреждением пристеночной плевры левого желудочка сердца, проникающего ранения в область брюшной полости слева, непроникающее ранение в область правого плеча, непроникающее ранение живота, в результате которых Кузнецов И.В. упал на землю и умер в течение минуты от кровопотери.

Во время нанесения смертельных ножевых ранений Кузнецову И.В., Исайкул А.А., получив в результате применения холодного оружия непроникающее ранение в область живота, сумел убежать, отбежав на безопасное расстояние и только таким образом сумел спастись он умышленных, направленных на убийство двух лиц, действий Стерненко С.В.

В результате Стерненко С.В., действуя с намерением убийства двух и более лиц, путем применения холодного оружия, воспользовавшись фактором внезапного нападения, пытался причинить смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В. и Исайкулу И.

Однако, вследствие сложившейся ситуации, на которую он не смог повлиять по объективным причинам, причинил смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В., находящиеся в прямой причинной связи с наступлением его смерти. Причинить смертельные ранения Исайкул А.А., путем применения имеющегося холодного оружия Стерненко С.В. не смог, поскольку во время причинения смертельных ранений Кузнецову И.В., Исайкул А.А. сумел убежать и таким способом спастись от получения смертельных ранений.

Таким образом, Стерненко С.В. своими действиями, непосредственно направленными на умышленное противоправное причинение смерти двоих и более лиц, по причинам, не зависящим от его воли, не совершил всех действий, которые считал необходимым для убийства двух и более лиц, то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст. 15 и п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины.

Кроме того, около 23:00, находясь близко от дома №9-е по ул. Фонтанская в г.Одессе, Стерненко С.В. увидел, что в его направлении пешком направляются два человека мужского пола, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В. После этого, Стерненко С.В. с намерением убийства двух человек, путем применения холодного оружия-раскладного ножа, дождавшись пока они приблизятся на достаточное для нападения расстояние, нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А.А. в область живота, а затем в область живота Кузнецову И.В. Не дожидаясь нападения со стороны Стерненко С.В. и получив ножевое ранение, Исайкул А.А. и Кузнецов И.В., реально восприняв опасность для своей жизни и здоровья от умышленных целенаправленных действий вооруженного холодным оружием Стерненко С.В., начали убегать. В это же время, Стерненко С.В., при отсутствии каких-либо реальных угроз для жизни и здоровья со стороны Кузнецова И.В. и Исайкула А.А., с целью умышленного убийства двух лиц путем применения поражающих свойств холодного оружия, держа в руках имеющееся холодное оружие-складной нож, начал их догонять с целью причинения смертельных ранений.

Получив приникающее ранения в левую нижнюю область живота, в результате которого внутренние органы выпали наружу, Кузнецов И.В. не смог быстро убегать, что позволило Стерненко С.В. догнать его через несколько десятков метров. После чего Стерненко С.В., осознавая отсутствие каких-либо угроз со стороны Кузнецова И.В., осознавая наступление смерти в результате применения холодного оружия, нанес не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов Кузнецову И.В., причинив ему телесные повреждения в виде двух проникающих ранений в левую плевральную полость с повреждением пристеночной плевры левого желудочка сердца, проникающего ранения в область брюшной полости слева, непроникающего ранения в область правого плеча, непроникающего ранения живота, в результате которых Кузнецов И.В. упал на землю и умер в течение минуты от кровопотери.

В результате Стерненко С.В., действуя с намерением убийства двух и более лиц, путем применения холодного оружия, воспользовавшись фактором внезапного нападения, пытался причинить смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В. и Исайкулу И. Однако, вследствие сложившейся ситуации и на которую он не смог повлиять по объективным причинам, смог осуществить умышленное убийство лишь Кузнецова И.В., причинив ему смертельные ранения, которые находятся в прямой причинной связи с наступлением его смерти.

Таким образом, Стерненко С.В. совершил убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, чем совершил криминальное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 115 УК Украины".

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