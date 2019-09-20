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|Папа Римский отказался принимать бывшего президента Украины Порошенко по вопросу слияния "ПЦУ" и УГКЦ
|20.09.2019 12:01
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Папа Римский отказался принимать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Последний хотел обговорить с понтификом вопросы поддержки слияния УГКЦ и "ПЦУ" ("СцУ") . Об этом сообщает Телеграм-канал
19 сентября 2019, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор принял участие в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве, где выступил с заявлением о нарушении прав верующих УПЦ.
Беспокойство вызывает также так называемый «закон о переименовании», согласно которому все религиозные организации УПЦ обязуются изменить свои наименования. Министерство культуры Украины необоснованно включило в список таких организаций все общины, монастыри и епархии УПЦ, в связи с чем Киевская Митрополия УПЦ вынужденно обратилась в суд с соответствующим иском.
Все перечисленные правонарушения подробно описаны и изложены в письменном заявлении, распространенном Представительством УПЦ при европейских международных организациях между участников ОБСЕ, а полный текст заявления опубликован на сайте этой организации.
О нарушении прав верующих УПЦ также заявила правозащитная организация с консультационным статусом при ЭКОСОС ООН «Public Advocacy». Этой организацией было создано базу данных дел о нарушении прав верующих УПЦ, которая размещена на сайте центра документации ООН и доведена до сведения Совета по правам человека ООН и Специальных докладчиков ООН.
Положительным фактом совещания стало объединение усилий представителей Поместных Православных Церквей в деле защиты прав своих верующих. Позицию Украинской Православной Церкви поддержали представители Сербской Православной Церкви, а именно председатель Юридической совета Черногорско-Приморской митрополии протоиерей Велибор Джомич и адвокат и член этого же совета Владимир Лепосавич, который в своем выступлении осветил проблемы православных в Черногории.
Наконец, глава Представительства УПЦ при международных организациях выразил сдержанные надежды на прекращение массовых правонарушений против верующих и религиозных организаций УПЦ, ссылаясь на слова новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, который публично заявил о том, что государство не будет вмешиваться в церковные дела, а гарант Конституции отстаивать независимость Церкви.