Папа Римский отказался принимать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Последний хотел обговорить с понтификом вопросы поддержки слияния УГКЦ и "ПЦУ" ("СцУ") . Об этом сообщает Телеграм-канал Правблог.

19 сентября 2019, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор принял участие в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве, где выступил с заявлением о нарушении прав верующих УПЦ.

В своем слове епископ Виктор отметил, что с начала 2019 не прекращаются акты насилия в отношении верующих УПЦ, а некоторые из них носят откровенно агрессивный характер. Правонарушители продолжают захваты православных храмов, преступники наносят священникам и верующим УПЦ телесные повреждения, нередки случаи угроз и риторики ненависти, а областные государственные администрации без надлежащего изучения документов массово незаконно перерегистрируют религиозные организации УПЦ в пользу «СцУ». Часто такая перерегистрация проводится на основании фиктивных протоколов собраний, на которых при этом голосуют лица, не являющиеся членами религиозных общин УПЦ. В общем, только с начала 2019 насильственным путем восторженно 91 храм УПЦ.

Беспокойство вызывает также так называемый «закон о переименовании», согласно которому все религиозные организации УПЦ обязуются изменить свои наименования. Министерство культуры Украины необоснованно включило в список таких организаций все общины, монастыри и епархии УПЦ, в связи с чем Киевская Митрополия УПЦ вынужденно обратилась в суд с соответствующим иском.

Также было заявлено о преследовании правозащитника и клирика УПЦ - протоиерея Виктора Земляного , против которого продолжается уголовное производство за то, что он защищает права верующих УПЦ.

Все перечисленные правонарушения подробно описаны и изложены в письменном заявлении, распространенном Представительством УПЦ при европейских международных организациях между участников ОБСЕ, а полный текст заявления опубликован на сайте этой организации.

О нарушении прав верующих УПЦ также заявила правозащитная организация с консультационным статусом при ЭКОСОС ООН «Public Advocacy». Этой организацией было создано базу данных дел о нарушении прав верующих УПЦ, которая размещена на сайте центра документации ООН и доведена до сведения Совета по правам человека ООН и Специальных докладчиков ООН.

Напоследок, епископ Виктор сообщил представителям ОБСЕ и участникам совещания информацию о том, что последние события в Украине свидетельствуют о фактическом провале проекта предоставления Томосу об автокефалии новообразованной структуре «СцУ». Решение Константинопольского Патриарха Варфоломея только обострило религиозные противостояния в Украине, ведь теперь в них принимают участие также лица, которые ранее были активными сторонниками «СцУ», а сейчас отказываются от предоставленного им Томосу, свидетельством чему является активизация конфликтов между «СцУ» и «УПЦ КП ». Как вывод, предоставление Томосу об автокефалии новообразованной структуре под названием «СцУ" не привело к примирению религиозных сообществ в Украине, а еще больше разъединили украинский народ.

Положительным фактом совещания стало объединение усилий представителей Поместных Православных Церквей в деле защиты прав своих верующих. Позицию Украинской Православной Церкви поддержали представители Сербской Православной Церкви, а именно председатель Юридической совета Черногорско-Приморской митрополии протоиерей Велибор Джомич и адвокат и член этого же совета Владимир Лепосавич, который в своем выступлении осветил проблемы православных в Черногории.

Наконец, глава Представительства УПЦ при международных организациях выразил сдержанные надежды на прекращение массовых правонарушений против верующих и религиозных организаций УПЦ, ссылаясь на слова новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, который публично заявил о том, что государство не будет вмешиваться в церковные дела, а гарант Конституции отстаивать независимость Церкви.

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