Судя по процедуре принятия бюджета, Украину пора назвать Соросятией, поскольку все процессы в стране уже контролируются Соросом. Такое мнение во время общения с журналистами высказал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович.

Политик отметил, что страна в этом и будущем годах встретится со сложными финансовыми вызовами. Так, по информации Нацбанка, до конца года Украина должна выплатить почти 7 млрд долл., из которых 5 млрд долл. – взятые кредиты, а 2 млрд долл. – это проценты по кредитам. А в следующем году предстоит выплатить 19 млрд долл. "Цифры, которые неподъемны даже для европейской страны", - считает Рабинович.

Проанализировав же предложенный Кабмином бюджет, он раскритиковал проект, не стесняясь в выражениях: "Бюджет Гройсмана – это прогрессивный, хороший бюджет по сравнению с тем дерьмом, которое я только что читал. Увеличиваются расходы на полицию, армию, на все, что угодно, на силовые структуры. Социалка уничтожена, медицина уничтожена".

Отдельно политик отметил заложенный механизм финансирования кинопроизводства:

"Например фильмы, которые будут сниматься с антироссийской направленностью – пять процентов бюджет Украины будет доплачивать фильму. То есть, на разжигание межнациональной государственной войны, розни, будут вкладываться деньги бюджета".

Рабинович отметил встречу премьер-министра с послами европейских стран, на которой тот представил будущий бюджет страны, которая, по мнению политика, была неуместной. Вместо этого Гончарук, по мнению Рабиновича, должен был провести встречу с представителями украинских структур.

"Мы не просто перешли на внешнее управление, уже это было, мы проходили, нами управляли Америка, там, еще кто, сегодня другое. Сегодня другое. Сегодня даже не Америка, Сорос – и Америки уже нет, все Соросовское", - считает политик.

"Ну, так давайте честно объявим, назовем страну, Соросятия или как там оно будет. То есть, это какой-то кошмар, то, что происходит, я даже не верил, что такое может быть", - сокрушается Рабинович.

По его мнению, даже предыдущее правительство не представило бы такой бюджет.

"Они взяли его (Гройсмана, - ред.) бюджет, ужесточили, не сводятся абсолютно концы с концами, какое-то дилетантство на уровне просто тупости", - заключил Рабинович.

Напомним, сегодня министр финансов Оксана Маркарова представила парламенту проект госбюджета на будущий год, Рада приняла его для дальнейшей работы. Доходы государственного бюджета Украины в 2020 году должны составить 1 трлн 79 млрд 487 млн 458,3 тыс. грн, а расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 1,170 трлн грн, что на 57,9 млрд грн больше, чем в бюджете 2019 года.

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