Сводка Новостей
- Украину надо честно переименовать в Соросятию. Рабинович
- Папа Римский отказался принимать бывшего президента Украины Порошенко по вопросу слияния "ПЦУ" и УГКЦ
- Битва "Стерненко": полиция написала, а прокуроры подписать боятся. Боятся!!!!! Понимаете?
- Бюджет "слуг народа": отобрать у детей-сирот и учителей - передать ГПУ, ГБР, СНБО. Ренат Кузьмин
- Трамп провёл "приятную встречу" с Цукербергом из Facebook в Белом доме
|Украину надо честно переименовать в Соросятию. Рабинович
|20.09.2019 13:15
|
Судя по процедуре принятия бюджета, Украину пора назвать Соросятией, поскольку все процессы в стране уже контролируются Соросом. Такое мнение во время общения с журналистами высказал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович.
Политик отметил, что страна в этом и будущем годах встретится со сложными финансовыми вызовами. Так, по информации Нацбанка, до конца года Украина должна выплатить почти 7 млрд долл., из которых 5 млрд долл. – взятые кредиты, а 2 млрд долл. – это проценты по кредитам. А в следующем году предстоит выплатить 19 млрд долл. "Цифры, которые неподъемны даже для европейской страны", - считает Рабинович.
Проанализировав же предложенный Кабмином бюджет, он раскритиковал проект, не стесняясь в выражениях: "Бюджет Гройсмана – это прогрессивный, хороший бюджет по сравнению с тем дерьмом, которое я только что читал. Увеличиваются расходы на полицию, армию, на все, что угодно, на силовые структуры. Социалка уничтожена, медицина уничтожена".
Отдельно политик отметил заложенный механизм финансирования кинопроизводства:
Рабинович отметил встречу премьер-министра с послами европейских стран, на которой тот представил будущий бюджет страны, которая, по мнению политика, была неуместной. Вместо этого Гончарук, по мнению Рабиновича, должен был провести встречу с представителями украинских структур.
По его мнению, даже предыдущее правительство не представило бы такой бюджет.
Напомним, сегодня министр финансов Оксана Маркарова представила парламенту проект госбюджета на будущий год, Рада приняла его для дальнейшей работы. Доходы государственного бюджета Украины в 2020 году должны составить 1 трлн 79 млрд 487 млн 458,3 тыс. грн, а расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 1,170 трлн грн, что на 57,9 млрд грн больше, чем в бюджете 2019 года.