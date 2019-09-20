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|Аваков не помог: суд арестовал "минёра" моста Метро в Киеве
|20.09.2019 18:13
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Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" моста Метро Алексею Белько.
Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен.
Отметим, что подозреваемого просили отпустить на поруки народный депутат Яна Зинкевич, командир корда Николай Кутий и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков вчера заявил, что обратится в суд с ходотайством о минимальном наказании для Алексей Белько, который пытался заминировать мост. Он заявил о готовности помогти ему пройти курс реабилитации от наркотиков.
Алексей Белько, который 18 сентября "заминировал" мост через Днепр в Киеве, рассказал в суде о том, почему провел эту акцию.