Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" моста Метро Алексею Белько.

Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен.

Отметим, что подозреваемого просили отпустить на поруки народный депутат Яна Зинкевич, командир корда Николай Кутий и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Прокурор просил суд взять Белько под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога. Когда судья спросила о возможности избрания более мягкой меры пресечения Белько, прокурор ответил, что у подозреваемого нет места жительства. В свою очередь, адвокат заявил, что доказательства прокурора являются необоснованными. Адвокат просил суд отпустить Белько из-под стражи. Перед началом заседания суда сам Белько попросил прощение у всех жителей Киева.

Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков вчера заявил, что обратится в суд с ходотайством о минимальном наказании для Алексей Белько, который пытался заминировать мост. Он заявил о готовности помогти ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

Алексей Белько, который 18 сентября "заминировал" мост через Днепр в Киеве, рассказал в суде о том, почему провел эту акцию.

Алексей рассказал, что ему в части, из который он самовольно отлучился этим летом, за что сидел на гауптвахте, ему испортили репутацию. По словам Алексея, он своей службой доказал, что он достойный человек. Когда Белько пошел подписывать договор на новый срок службы в военкомат с утра, там не было офицеров, которые могли это сделать, хотя Алексею пообещали, что необходимые люди будут. После этого подсудимый захотел уехать из Киева совсем, но у него не было денег. "Я не собираюсь никуда убегать. Я эту акцию сделал - мне этого довольно, я ее хотел потому, что другого выхода я не нашел" - рассказал Белько в суде.

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