Взял семейный крест — неси его до конца терпеливо, не бросай его... Иоаким и Анна не бросили крест своей семейной жизни... За это терпение Господь Бог, когда пришло время, Сам возвеличил их. Схиархимандрит Зосима (Сокур)

Православные сегодня, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, или же Вторую (Малую) Пречистую. Это первый из двенадцати главных церковных праздников, с него начинается новый церковный год.

Именно в этот день на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась Преблагословенная Дева Мария, которую Господь призвал послужить тайне воплощения Бога-Слова – стать Матерью Спасителя мира.

Ее рождение считается чудом, равно как и появление сына Божьего – Иисуса Христа.

История праздника

Согласно церковному преданию, Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Они дожили до преклонных лет, но были бездетны, что стало источником их горя и вызывало общественное порицание.

Однажды первосвященник не принял жертвоприношения у Иоакима, и тот, безутешный, удалился в пустыню, где стал истово молиться. Анна же осталась дома и тоже молилась.

В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил: "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире".

Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима. И вскоре в семье родилась дочь. Счастливые супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.

Как его отмечают

Начиная с шестого века, рождение Девы Марии стали отмечать как великое событие.

В этот день православные христиане в праздничных одеждах приходят в храмы, где проходят торжественные богослужения. В молитвах они обращаются к Богородице, которая стала объединяющим началом между Богом и человеческим родом, и просят у нее защиты и благословения.

После богослужений всегда следует еда. В частности, устраиваются обеды, где все родственники собираются за круглым столом.

Однако существуют и другие обычаи и добрые приметы.

Что можно и стоит делать

Рождество Пресвятой Богородицы также традиционно считается и женским праздником – днем, когда женщину надлежит почитать как продолжательницу рода. Он, конечно, наследует древний праздник Рожениц, когда наши предки выражали благодарность опекунам полей и урожая, дедам-ладам.

Женщины в этот день обычно украшали иконы Богородицы калиной и поздними цветами, ставили свечи у иконы Божьей Матери в церкви. Бездетные же обращались с особой молитвой к Пресвятой Богородице. Считалось, что в этот день их желание иметь детей сбудется.

Раньше на этот праздник пекли хлебец с выдавленными на нем буквами "Р" и "Б" (Рождество Богородицы). Такими хлебцами угощали всех, кто заходил в дом.

Кроме этого, хозяйки обязательно готовили грибной или рыбный суп, а также пекли пироги с рыбой и грибами.

На Рождество Пресвятой Богородицы также заготавливают калину: в народе считалось, что "как выпьешь калины на Пречистую, от всякой хвори будешь чист". К празднику обязательно нужно было убрать с огородов урожай и засеять поля рожью.

Особое внимание уделялось благотворительности: считалось, что если женщина одарит в этот день неимущих, Богородица дарует ей достаток в доме.

Доброй приметой было умыться в речной воде на рассвете: девушкам это обещало скорое замужество, а замужним женщинам – то, что они долго будут оставаться молодыми и красивыми. Детей же для крепкого здоровья водой обливали на пороге дома.

С этого дня можно было засылать сватов к девушкам. Также в этот день хорошо справлять свадьбу и ходить семьями в гости на застолье.

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