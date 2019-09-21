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|Рождество Пресвятой Богородицы. Взял семейный крест — неси его до конца
|21.09.2019 08:27
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Православные сегодня, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, или же Вторую (Малую) Пречистую. Это первый из двенадцати главных церковных праздников, с него начинается новый церковный год.
Именно в этот день на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась Преблагословенная Дева Мария, которую Господь призвал послужить тайне воплощения Бога-Слова – стать Матерью Спасителя мира.
Ее рождение считается чудом, равно как и появление сына Божьего – Иисуса Христа.
История праздника
Согласно церковному преданию, Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Они дожили до преклонных лет, но были бездетны, что стало источником их горя и вызывало общественное порицание.
Однажды первосвященник не принял жертвоприношения у Иоакима, и тот, безутешный, удалился в пустыню, где стал истово молиться. Анна же осталась дома и тоже молилась.
В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил: "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире".
Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима. И вскоре в семье родилась дочь. Счастливые супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.
Как его отмечают
Начиная с шестого века, рождение Девы Марии стали отмечать как великое событие.
В этот день православные христиане в праздничных одеждах приходят в храмы, где проходят торжественные богослужения. В молитвах они обращаются к Богородице, которая стала объединяющим началом между Богом и человеческим родом, и просят у нее защиты и благословения.
После богослужений всегда следует еда. В частности, устраиваются обеды, где все родственники собираются за круглым столом.
Однако существуют и другие обычаи и добрые приметы.
Что можно и стоит делать
Рождество Пресвятой Богородицы также традиционно считается и женским праздником – днем, когда женщину надлежит почитать как продолжательницу рода. Он, конечно, наследует древний праздник Рожениц, когда наши предки выражали благодарность опекунам полей и урожая, дедам-ладам.
Женщины в этот день обычно украшали иконы Богородицы калиной и поздними цветами, ставили свечи у иконы Божьей Матери в церкви. Бездетные же обращались с особой молитвой к Пресвятой Богородице. Считалось, что в этот день их желание иметь детей сбудется.
Раньше на этот праздник пекли хлебец с выдавленными на нем буквами "Р" и "Б" (Рождество Богородицы). Такими хлебцами угощали всех, кто заходил в дом.
Кроме этого, хозяйки обязательно готовили грибной или рыбный суп, а также пекли пироги с рыбой и грибами.
На Рождество Пресвятой Богородицы также заготавливают калину: в народе считалось, что "как выпьешь калины на Пречистую, от всякой хвори будешь чист". К празднику обязательно нужно было убрать с огородов урожай и засеять поля рожью.
Особое внимание уделялось благотворительности: считалось, что если женщина одарит в этот день неимущих, Богородица дарует ей достаток в доме.
Доброй приметой было умыться в речной воде на рассвете: девушкам это обещало скорое замужество, а замужним женщинам – то, что они долго будут оставаться молодыми и красивыми. Детей же для крепкого здоровья водой обливали на пороге дома.
С этого дня можно было засылать сватов к девушкам. Также в этот день хорошо справлять свадьбу и ходить семьями в гости на застолье.
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