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|Весь мир таков, что стесняться некого! Шустер "побился" с Коломойским в прямом эфире
|21.09.2019 08:46
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В прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером Савик Шустер заявил, что собирается подать иск против олигарха Коломойского, который ранее обвинил журналиста, что он якобы брал деньги с гостей своей программы за участие, когда она выходила на канале 1+1, принадлежащем как раз Коломойскому.
Савик напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала договор с телеканалом "1+1", который действовал до конца августа 2018 года.
Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.
Начало перепалки Савика Шустера и Игоря Коломойского в 1 ч. 37 мин.
Перед заявлением телеведущего о намерении подать в суд в эфире его программы продемонстрировали отрывок видео-интервью Коломойского, в котором бизнесмен объясняет причину снятия с эфира "1+1" программы Шустера.
В этом интервью Коломойский утверждает, что Шустер нарушил условия контракта, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.
В эфире "Свобода слова Савика Шустера" продемонстрировали видео из интервью лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко одной из украинских телеведущих, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015 году.
По словам политика, по пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не участвовать в программе.
После демонстрации видео Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Стоит отметить, что ранее в этой же программе бизнесмен по телефону
Во время последовавшей в прямом эфире перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды".
В свою очередь Елизаров тут же уточнил, что иск против Коломойского будет подан на 10 млн грн.