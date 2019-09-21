В прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером Савик Шустер заявил, что собирается подать иск против олигарха Коломойского, который ранее обвинил журналиста, что он якобы брал деньги с гостей своей программы за участие, когда она выходила на канале 1+1, принадлежащем как раз Коломойскому.

"Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной репутации", - сказал Савик Шустер.

Савик напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала договор с телеканалом "1+1", который действовал до конца августа 2018 года.

Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.

Начало перепалки Савика Шустера и Игоря Коломойского в 1 ч. 37 мин.

"Мы все равно по контракту давали сигнал каналу "1+1", они нас не выпускали в эфир", - добавил он.

Перед заявлением телеведущего о намерении подать в суд в эфире его программы продемонстрировали отрывок видео-интервью Коломойского, в котором бизнесмен объясняет причину снятия с эфира "1+1" программы Шустера.

В этом интервью Коломойский утверждает, что Шустер нарушил условия контракта, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

"Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал бизнесмен. "У каких-то мэров. Два по пятьдесят взял. Одного мы подсунули специально", - ответил он на вопрос о том, у кого, по его информации, были получены деньги.

В эфире "Свобода слова Савика Шустера" продемонстрировали видео из интервью лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко одной из украинских телеведущих, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015 году.

"Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир… Это был день, когда задержали Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте", - пояснил Ляшко.

По словам политика, по пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не участвовать в программе.

"Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из-за меня. По команде Петра (Порошенко – Ред.)", - добавил руководитель "Радикальной партии".

После демонстрации видео Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Стоит отметить, что ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии по ситуации с "ПриватБанком" .

"Мы с Вами будем судиться", - сказал ему Шустер. "Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?", - ответил Коломойский. "Может, Вы сначала деньги верните за 10 передач, которые Вы провели, а потом будем с Вами разговаривать", - заявил олигарх, потребовав от ведущего вернуть ему $2,3 млн.

Во время последовавшей в прямом эфире перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды".

В свою очередь Елизаров тут же уточнил, что иск против Коломойского будет подан на 10 млн грн.

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