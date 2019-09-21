 Глава ГБР заявил, что в его кабинете нашли прослушку и указал, кто мог её туда установить - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Глава ГБР заявил, что в его кабинете нашли прослушку и указал, кто мог её туда установить
21.09.2019 17:25

В рабочем кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружена аппаратура для прослушки. Об этом глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале.

Глава ГБР заявил, что в его кабинете нашли прослушку и указал, кто мог её туда установить

По словам Трубы, оборудование было смотнировано профессионалами.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

 

Работали специалисты. Стоит прослушка в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР.

Он также задался вопросом, связана ли установка прослушки с желанием некоторых политиков периодически врываться к нему в кабинет с возмущениеями по открытию производств, в которых они фигурируют.

Трудба отметил, что о нем на записях ничего интересного нет. Зато есть много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями - в том числе резонансных.

Как сообщил глава ГБР, сейчас в его кабинете работает следственно-оперативная группа, в том числе взрывотехники и специалисты по кибербезопасности. 

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