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|Глава ГБР заявил, что в его кабинете нашли прослушку и указал, кто мог её туда установить
|21.09.2019 17:25
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В рабочем кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружена аппаратура для прослушки. Об этом глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Трубы, оборудование было смотнировано профессионалами.
Он также задался вопросом, связана ли установка прослушки с желанием некоторых политиков периодически врываться к нему в кабинет с возмущениеями по открытию производств, в которых они фигурируют.
Трудба отметил, что о нем на записях ничего интересного нет. Зато есть много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями - в том числе резонансных.
Как сообщил глава ГБР, сейчас в его кабинете работает следственно-оперативная группа, в том числе взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.