В рабочем кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружена аппаратура для прослушки. Об этом глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, оборудование было смотнировано профессионалами.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит прослушка в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР.

Он также задался вопросом, связана ли установка прослушки с желанием некоторых политиков периодически врываться к нему в кабинет с возмущениеями по открытию производств, в которых они фигурируют.

Трудба отметил, что о нем на записях ничего интересного нет. Зато есть много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями - в том числе резонансных.

Как сообщил глава ГБР, сейчас в его кабинете работает следственно-оперативная группа, в том числе взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

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