Полиция разогнала активистов, которые блокировали вагоны с «углем Путина» на Западной Украине. Об этом сообщает экс-нардеп Семен Семенченко на своей странице в facebook.

На опубликованном видео видно, что начались столкновения между активистами и полицией.





В МВД сообщили, что открыли уголовное дело по факту блокирования ж/д путей.



«В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожных путях станции «Сосновка» неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый убыток предприятию», — говорится в сообщении полиции.



В ведомстве добавили, что в связи с этим завели уголовное дело. В полиции говорят, что пытаются убедить протестующих снять блокаду.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что дело уголовное полиции «сосновка» Теги: последние сводки