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|Полиция разогнала блокаду вагонов с «углем Путина» под Львовом, всех отпустили
|21.09.2019 18:57
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Полиция разогнала активистов, которые блокировали вагоны с «углем Путина» на Западной Украине. Об этом сообщает экс-нардеп Семен Семенченко на своей странице в facebook.