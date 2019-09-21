 Полиция разогнала блокаду вагонов с «углем Путина» под Львовом, всех отпустили - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Полиция разогнала блокаду вагонов с «углем Путина» под Львовом, всех отпустили
21.09.2019 18:57

Полиция разогнала активистов, которые блокировали вагоны с «углем Путина» на Западной Украине. Об этом сообщает экс-нардеп Семен Семенченко на своей странице в facebook. 
 

Полиция разогнала блокаду вагонов с «углем Путина» под Львовом, всех отпустили

На опубликованном видео видно, что начались столкновения между активистами и полицией. 


В МВД сообщили, что открыли уголовное дело по факту блокирования ж/д путей.

«В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожных путях станции «Сосновка» неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый убыток предприятию», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве добавили, что в связи с этим завели уголовное дело. В полиции говорят, что пытаются убедить протестующих снять блокаду. 
 

 

 

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