Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность опубликования стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Трампа журналистам 22 сентября, пишет The Hill. "Мы примем решение о том, как обнародовать ее, ... показать то, о чем шла речь". "Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет публично обнародовано". Трамп повторил, что он будет "говорить" об обнародовании деталей телефонного разговора и заявил, что знает, что многие люди слушают его телефонные звонки, включая "разведчиков", но он дает им согласие на это. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео ранее в воскресенье заявил, что выступает против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. "Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - заявил Помпео. Трамп также заявил ранее, что не против, чтобы его адвокат Руди Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о его роли в истории о расследовании в Украине дела газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джо Байдена. "На вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, Трамп ответил, что это не имеет никакого отношения к семейству Байденов", - сообщает американское издание. При этом Трамп подчеркнул: "Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги. И я ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно". "Просмотрела ленты новостей и свою тут. И поняла - сегодня вечером, 22 сентября, в воскресенье, произошел прорыв в международном признании Украины на мировой арене! Вот он, звездный час украинских политиков!

Американские СМИ упоминают название страны Украина каждый час, даже ее столицу - Киев кое-кто напечатал, звучат имена президента страны и еще кого-то типа Lutsenko, да еще и рядом - боже-боже, когда такое было! - рядом с топ-политиками США, нет, - мира!

Вон даже муж звезды дискотек Сирожа Лещенко, которого мы тут в грош не ставили. вступил в борьбу с самим Руди Джулиани, знаменитым бывшим мэром знаменитого центра мира - Нью-Йорка, обвинив того в разрушении собственной карьеры! Обалдеть! Джулиани еще никогда не был так посрамлен каким-то там Сирожей, зато как звучит, а?

Вот когда наступил настоящий "весь-мир-с-снами", а вовсе не тогда, когда заседали всякие МВФ, а венгры не пускали украинскую делегацию позаседать в штаб-квартире НАТО..все это мелочь!

Украина на перших шпальтах, завидуйте вы, эти. как вас там...ну которые только и могут, что запускать 13 человек из конторы "повара Путина" в ФБ с их жалкими 500 долларами на рекламу! Учитесь творить историю, йопта!" - Комментируют в сети украинцы. На днях Офис президента Украины сообщил, что 25 сентября в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН, состоится личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая продлится 45 минут, то есть в два раза дольше, чем встреча с Порошенко. Возможно, это будет самая главная встреча Зеленского в его начавшейся политической карьере Конечно, для Зеленского, как и для Порошенко, это в первую очередь пиар-акция, необходимая для демонстрации своим недругам и конкурентам, что «весь мир с нами». А «весь мир» в украинской политике уже давно сконцентрирован в США и западной Европе. Тем не менее, американские обозреватели не ждут чего-то серьезного от этой встречи. "Вероятно, это будет протокольная встреча, в ходе которой Трамп познакомится с Зеленским поближе. В настоящее время Вашингтон внимательно изучает новых людей, пришедших в украинскую власть. Свое мнение о них Белый Дом действительно выразит после контактов двух президентов. Но эти контакты значения для мировой истории иметь не будут. По крайне мере, на сей раз", — заявил американский политический обозреватель Уильям Коннолли. Американские СМИ, связанные с Демократической партией, обвиняют Трампа в том, что тот оказывает давление на Зеленского, требуя от него компромат на Джо Байдена, своего основного конкурента на предстоящих выборах. По сообщениям американских СМИ, в ходе недавнего телефонного разговора с Зеленским президент США просил оказать содействие своему адвокату Рудольфу Джулиани, который пытается расследовать дело, связанное с сыном Джо Байдена, Хантером Байденом, который мог быть замешан в газовых коррупционных схемах на Украине. Два сотрудника американской разведки, обеспокоенные телефонным разговором, сообщили, что президент США обещал Зеленскому «не дать спуску одной державе» в обмен на помощь Киева в расследовании дела отца и сына Байденов. Представители Демократической партии подозревают, что Трамп мог в ходе разговора даже поручить Зеленскому открыть дело в отношении сына Байдена. В Белом доме эти заявления и подозрения традиционно называют fake news. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на бывшего чиновника администрации Трампа, американский президент считает действия США на Украине бессмысленными, не горит желанием встречаться с Зеленским, а вот с Россией якобы хочет дружить. "Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?", — рассказал собеседник издания. Однако, учитывая, что издание связано с демократами, данный "слив" со ссылкой на анонимный источник, тоже может оказаться fake news. Тем не менее, нужно понимать, что для США Украина является лишь одной из многих проблемных стран, а украинское направление не является приоритетным на фоне вовлеченности США чуть ли не во все мировые конфликты. Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд, та самая, что раздавала печеньки на Майдане зимой 2014 года, считает, что Зеленский может заинтересовать президента США разговором о приватизации и открытии рынка земли, что даст США "прекрасную возможность инвестировать в Украину". Она также советует Зеленскому требовать от Трампа сохранять санкции против РФ, чтобы «усадить Путина за стол переговоров». Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер рекомендует Зеленскому льстить Трампу, но остерегаться Рудольфа Джулиани, а также подумать над тем, что Украина может предложить Америке. "Он будет спрашивать, что может получить Америка или что он может получить. Господину Зеленскому следует подумать, есть ли тема, по которой он мог бы предложить господину Трампу надежный вариант", — пишет Пайфер. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский говорит, что Киеву сейчас крайне важно получить новые кредиты, чтобы погасить долги перед МВФ, а для этого необходима финансовая поддержка США. "Украине позарез нужны деньги, чтобы обслуживать свой долг. Если МВФ не выделит очередной транш, Киев и команду Зеленского ждёт катастрофа, государство просто схлопнется", — говорит Погребинский.



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