Сайты, которые дезинформируют людей, ежегодно получают 235 миллионов долларов. Финансируют их рекламные агенства, работающие на известные бренды. Об этом сообщает The Global Disinformation Index (GDI).

Известно, что в мире существует не менее 20 тысяч дезинформационных сайтов.

Deutsche Welle сообщает , что в подобные махинации распространения фейков оказались вовлечены бренды со всемирно известным именем: немецкая автомобилестроительная компания Audi, японская Honda, американская авиакомпания American Airlines и американская ритейлер канцелярских товаров OfficeMax.

Сообщается, что бренды не задумываются о том, кому они платят за интернет-рекламу, а руководство компаний-заказчиков, как правило, не информировано о том, на каких сайтах может появиться их реклама. Они в лучшем случае получают уведомление о том, что реклама размещена рядом с небезопасным для бренда контентом.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяются фейки о вакцинах.

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