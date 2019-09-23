 Сайты, распространяющие фейки, получают 235 миллионов долларов ежегодно - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Сайты, распространяющие фейки, получают 235 миллионов долларов ежегодно
23.09.2019 06:53

Сайты, которые дезинформируют людей, ежегодно получают 235 миллионов долларов. Финансируют их рекламные агенства, работающие на известные бренды. Об этом сообщает The Global Disinformation Index (GDI).

Сайты, распространяющие фейки, получают 235 миллионов долларов ежегодно

Известно, что в мире существует не менее 20 тысяч дезинформационных сайтов. 

Deutsche Welle сообщает, что в подобные махинации распространения фейков оказались вовлечены бренды со всемирно известным именем: немецкая автомобилестроительная компания Audi, японская Honda, американская авиакомпания American Airlines и американская ритейлер канцелярских товаров OfficeMax. 

Сообщается, что бренды не задумываются о том, кому они платят за интернет-рекламу, а руководство компаний-заказчиков, как правило, не информировано о том, на каких сайтах может появиться их реклама. Они в лучшем случае получают уведомление о том, что реклама размещена рядом с небезопасным для бренда контентом.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяются фейки о вакцинах.

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