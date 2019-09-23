Сводка Новостей
- Грузовик врезался в рейсовый автобус в Житомирской области . 9 человек погибли, 11 травмированы
- Битва за землю - полныйтрускавец. Работай.те тщательнее
- Сайты, распространяющие фейки, получают 235 миллионов долларов ежегодно
- Вот он, звездный час украинских политиков: Украина в центре внутриамериканского конфликта
- Полиция разогнала блокаду вагонов с «углем Путина» под Львовом, всех отпустили
|Сайты, распространяющие фейки, получают 235 миллионов долларов ежегодно
|23.09.2019 06:53
|
Сайты, которые дезинформируют людей, ежегодно получают 235 миллионов долларов. Финансируют их рекламные агенства, работающие на известные бренды. Об этом сообщает
Известно, что в мире существует не менее 20 тысяч дезинформационных сайтов.
Сообщается, что бренды не задумываются о том, кому они платят за интернет-рекламу, а руководство компаний-заказчиков, как правило, не информировано о том, на каких сайтах может появиться их реклама. Они в лучшем случае получают уведомление о том, что реклама размещена рядом с небезопасным для бренда контентом.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяются фейки о вакцинах.