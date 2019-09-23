Елена Лукаш

Проанализировала проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, размещенным на сайте Минэкономики.

Сразу отмечу, земельные правоотношения, - не моя специализация, но даже мне видны явные проблемы проекта.

Точнее, есть несколько очень неудобных вопросов к этому законопроекту и его авторам.

О чем я?

1. Конституция Украины, документ довольно сухой. Но при этом содержит два таких важных философских, а не правовых понятия как «ценность» и «богатство».

Ценностью признается человек (ст. 3), а национальным богатством – земля. (ст. 14).

При этом, земля подлежит особой защите государства. К сожалению, предоставленный минэкономики проект закона никак не связан ни с защитой ценности, ни с защитой национального богатства.

Скорее наоборот.

2. Политически, подобного уровня вопросы крайне желательно выносить на референдум.

Это вопрос национального значения, если хотите. Так говорит Конституция.

Но авторы проекта даже не собираются об этом думать.

3. В предложенном проекте, хотя и косвенно, НО владеть, пользоваться и распоряжаться землями получают иностранцы.

И реализовать это право они смогут через множество схем. Например, покупая юрлица, которые уже купили землю.

Возможностей для злоупотребления проект дает очень много.

4. В проекте я не увидела даже попытки защиты земельного фонда и попытки решить вопрос с кредитованием возможных покупателей.

Он не об этом.



Проект - обычная торговая схема.



Не до конца продуманная и быстро, извините, сляпанная.

Можно было и не писать ничего, а просто дождаться конца года, когда закончится действие моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

5. Очень тревожит отсутствие в проекте продуманной политики защиты местных общин, защиты мелких фермерских хозяйств, процедур защиты земли и должника при получении кредитного ресурса под нее.

6. Кроме того, мне кажется, необходимо заставить юр и физ лица, занимающиеся покупкой земли и сельхозпроизводством, регистрировать и совершать все сделки по месту нахождения актива, и предусмотреть отдельно, чтобы налоги оставались на территориях, а не Киеве или на Кипре.

Местные общины должны жить.

7. Вопросом для меня осталась процедура нормативно-денежной оценки земли, инвентаризации земель и наполнение кадастра.

Публичные аукционы, кстати, проектом тоже не предусмотрены.

8. Очень прискорбно, что такая тема как рынок земли, не заслужила отдельного закона, по мнению авторов.

Они ограничились точечными и несистемными изменениями в ряд действующих законов.



Это значит, что



(а) у них не было своего проекта закона и они «донашивают» чужие идеи, и



(б) что нас ожидает нестабильность правового регулирования рынка.



По мере развития рынка, законы и кодексы придется латать как тришкин кафтан.

Что явно не улучшит доверие инвесторов.

9. Предлагается внести изменения в ст. 130 ЗК Украины и предусмотреть право приобретения права собственности за земли сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, юридическим лицам Украины, территориальным громадам и государству непосредственно.

Зачем?



Такое право уже давным-давно существует и в действующей редакции ЗК Украины – статья 80 «Субъекты права собственности на землю». Субъектами права собственности на землю являются:

а) граждане и юридические лица - на земли частной собственности;

б) территориальные общины, которые реализуют это право непосредственно или через органы местного самоуправления, - на земли коммунальной собственности;

в) государство, реализующее это право через соответствующие органы государственной власти - на земли государственной собственности.

И никаких ограничений для этих субъектов в отношении приобретения земель сельскохозяйственного назначения не установлено.

10. Норма об обязанности отчуждения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами, которую они получили в порядке наследования на протяжении одного года со дня ее получения, тоже уже существует в ч. 5 ст. 22 и в ч. 4 ст. 82 ЗК Украины в соответствии с которыми земли сельскохозяйственного назначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

А, если такие земли, получены в наследство иностранными юридическими лицами, то они подлежат отчуждению в течение одного года.

Но, почему-то законодатель, опять забывает, что участниками юридических лиц Украины могут быть иностранцы и лица без гражданства.

Таким образом, выходит, что если юридическое лицо Украины с иностранными участниками получает наследство в виде с/х земли, то никому и ничего оно продавать не должно.

Или, можно создать юридическое лицо Украины с участниками-украинцами. Получить землю, и сменить участников на иностранных. И отчуждать такие земли этим лицам, в последующем так же не надо.

11. Ограничения по площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности, тоже уже ранее были заложены в п. 13 Переходных положений действующего ЗК Украины – до 100 гектаров (на период до 1 января 2015 года граждане и юридические лица могут приобретать право собственности на земли сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 гектаров.

Эта площадь может быть увеличена в случае наследования земельных участков по закону).

Да, сейчас этих ограничений уже нет. Но, зачем расширять такие площади до 15% земель сельхоз назначения в области и до 0,5% таких земель всей Украины?

Кажется, что пока в Украине нет латифундистов с такими площадями сельскохозяйственных земель.

Но, похоже, что скоро появятся…

12. Вносятся так же изменения и в Переходные положения ЗК Украины, и закрепляется право гражданина на выкуп земли для ведения сельского (фермерского) хозяйства. Но, зачем?

Ведь, есть право на БЕСПЛАТНУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ такой земли, в порядке определенном ст. 121 ЗК Украины, Законом Украины «О фермерском хозяйстве» и Законом Украины «О личном сельском хозяйстве».

Да. И купить такие земли можно на основании обычного гражданско-правового договора.



А, условие о рассрочке платежа, можно самостоятельно предусмотреть в этом же договоре.



Нормы Гражданского кодекса Украины и ЗК Украины, пока, ещё никто не отменял.

13. Хочу обратить внимание наших нормотворцев на то, что словосочетание «селянського (фермерського) господарства» употребляемое ими в п. 6-1 Проекта не используется украинским законодателем с 19.06.2003 года – после отмены Закона Украины «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Нужно поработать над понятийным аппаратом, авторы и авторки.

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Конечно, детальнее проект разберут и прокомментируют специалисты, а пока закончу так.



Я - за рынок земли.



Но на выгодных украинцам и государству продуманных и честных условиях.



Я - за правовую определенность и правильные организационные усилия в этом направления.



За целый нормативно-правовой акт, защищающий государственный и человеческий интерес.

Я против полноготрускавца.

Работай.те тщательнее.