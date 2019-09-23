 Грузовик врезался в рейсовый автобус в Житомирской области . 9 человек погибли, 11 травмированы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Грузовик врезался в рейсовый автобус в Житомирской области . 9 человек погибли, 11 травмированы
23.09.2019 08:07

Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Житомирской области грузовик столкнулся с автобусом, 9 человек погибли. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины

Грузовик врезался в рейсовый автобус в Житомирской области . 9 человек погибли, 11 травмированы

ДТП произошло в Новград-Волынском районе, возле села Пилиповичи около 23:30. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом. К деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате аварии 11 человек попали в больницу, 9 человек погибли. 

По данным полиции, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), двигаясь по трассе Киев - Чоп в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги. По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо. В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

 

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