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|Грузовик врезался в рейсовый автобус в Житомирской области . 9 человек погибли, 11 травмированы
|23.09.2019 08:07
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Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Житомирской области грузовик столкнулся с автобусом, 9 человек погибли. Об этом сообщает
ДТП произошло в Новград-Волынском районе, возле села Пилиповичи около 23:30. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом. К деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате аварии 11 человек попали в больницу, 9 человек погибли.
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