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У Авакова не могут посчитать, сколько раздали наградного оружия
23.09.2019 08:26

В ведомстве Арсена Авакова пока не могут ответить на требование, сколько же единиц наградного огнестрельного оружия было выдано с начала нынешнего, 2019 года. Официально в МВД заявили, что им нужно дополнительное время, что бы произвести точные подсчеты, несмотря на то, что награждение огнестрельным оружием проводится приказами, которые учитываются отдельно.

У Авакова не могут посчитать, сколько раздали наградного оружия

"Принимая во внимание, что запрашиваемая информация требует поиска между значительного количества данных, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации», срок рассмотрения запроса на информацию продлен", - говорится в промежуточном ответе МВД на запрос Украинских Новостей.

 

 

Как сообщалось ранее, только за 2018 год президент, МВД, Минобороны и СБУ раздали в качестве именного и наградного оружия 966 "стволов", из них 219 - гражданским лицам. Только МВД вручило 588 единиц огнестрельного оружия лицам, имена которых скрываются от общественности. 

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