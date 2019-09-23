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|У Авакова не могут посчитать, сколько раздали наградного оружия
|23.09.2019 08:26
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В ведомстве Арсена Авакова пока не могут ответить на требование, сколько же единиц наградного огнестрельного оружия было выдано с начала нынешнего, 2019 года. Официально в МВД заявили, что им нужно дополнительное время, что бы произвести точные подсчеты, несмотря на то, что награждение огнестрельным оружием проводится приказами, которые учитываются отдельно.
Как сообщалось ранее, только за 2018 год президент, МВД, Минобороны и СБУ раздали в качестве именного и наградного оружия 966 "стволов", из них 219 - гражданским лицам. Только МВД вручило 588 единиц огнестрельного оружия лицам, имена которых скрываются от общественности.