В ведомстве Арсена Авакова пока не могут ответить на требование, сколько же единиц наградного огнестрельного оружия было выдано с начала нынешнего, 2019 года. Официально в МВД заявили, что им нужно дополнительное время, что бы произвести точные подсчеты, несмотря на то, что награждение огнестрельным оружием проводится приказами, которые учитываются отдельно.

"Принимая во внимание, что запрашиваемая информация требует поиска между значительного количества данных, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации», срок рассмотрения запроса на информацию продлен", - говорится в промежуточном ответе МВД на запрос Украинских Новостей .

Как сообщалось ранее, только за 2018 год президент, МВД, Минобороны и СБУ раздали в качестве именного и наградного оружия 966 "стволов", из них 219 - гражданским лицам. Только МВД вручило 588 единиц огнестрельного оружия лицам, имена которых скрываются от общественности.

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