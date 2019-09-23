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|Пьяный бывший депутат БПП, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, избил человека
|23.09.2019 09:03
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В Херсонской области якобы экс-депутат Евгений Рищук, находясь в нетрезвом состоянии, избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова, также досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место, когда услышал о драке.
Об этом сообщил юрист Маси Найем в
На
Фамилии в полиции не называют, но согласно биографии Рищука, ему сейчас 42 года.
Местный журналист Сергей Никитенко сообщил УП, что драка произошла на праздновании Дня села Правые Саги, что в пригороде Херсона.
Сам Власов сообщил в Facebook, что якобы Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.
Он добавил, что через 20 мин был уже в селе.
О том, что якобы Рищук избил человека сообщил и советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.
О том, что Рищук присутствовал на праздновании, свидетельствует его пост в соцсети.
В полиции отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.