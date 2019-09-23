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|Украл у деда: в Чернигове подросток врезался на машине в дерево, четверо погибших
|23.09.2019 09:59
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В Чернигове подросток за рулем дедушкиной машины не справился с управлением на мокрой дороге и столкнулся с придорожным деревом, в результате чего он и трое его пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия. Об этом
Информация о ДТП с пострадавшими поступила правоохранителям в понедельник после полуночи, 23 сентября. Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом.
Предварительно установлено, что подросток взял дедов автомобиль марки Volkswagen Passat, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Информацию о происшествии внесли в Единый список досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Продолжается досудебное расследование.