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|Зеленский подписал закон об импичменте и улетел к Трампу
|23.09.2019 10:55
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Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в США подписал закон об импичменте президента.
Как известно закон в режиме турбо был принят 10 сентября.
Изначально планировалось, что 10 сентября закон об импичменте будет принят только в первом чтении, но после предложения спикера Дмитрия Разумкова, депутаты без обсуждения и внесения правок решили принять закон полностью.
Для подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, и на Генеральную Ассамблею ООН, в частности, создана специальная рабочая группа. Об этом в интервью LB.ua рассказал помощник Зеленского Андрей Ермак.
При этом он уточнил, что визит Зеленского в США не является официальным.
Напомним, в рамках сессии Генассамблеи ООН состоится встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.