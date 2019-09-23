Сводка Новостей
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- Зеленский рассказал, куда звонить, если вымогают взятку или откат - 0800503 200
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|Зеленский рассказал, куда звонить, если вымогают взятку или откат - 0800503 200
|23.09.2019 11:13
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Президент Зеленский рассказал, куда звонить, когда вымогают взятку или пребуют "откат"