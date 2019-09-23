Президент Зеленский рассказал, куда звонить, когда вымогают взятку или пребуют "откат"

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза.

Требуют взятку? Предлагают «откат»?

Пожалуйста, не молчите!

Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!" - Заявил президент Зеленский.