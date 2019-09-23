 Зеленский рассказал, куда звонить, если вымогают взятку или откат - 0800503 200 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский рассказал, куда звонить, если вымогают взятку или откат - 0800503 200
23.09.2019 11:13

Президент Зеленский рассказал, куда звонить, когда вымогают взятку или пребуют "откат" 

Зеленский рассказал, куда звонить, если вымогают взятку или откат - 0800503 200

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза.

 

Требуют взятку? Предлагают «откат»?

 

Пожалуйста, не молчите!

 

Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!" - Заявил президент Зеленский. 

 

 

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