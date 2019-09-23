 ГБР возбудило дело против Парубия за организацию бойни 2 мая 2014 года в Одессе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГБР возбудило дело против Парубия за организацию бойни 2 мая 2014 года в Одессе
23.09.2019 11:32

Государственное Бюро Расследований открыло дело против экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за организацию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявил сам Андрей Парубий.

ГБР возбудило дело против Парубия за организацию бойни 2 мая 2014 года в Одессе

"ГБР открыло против меня уголовное производство.

 

За организацию защиты Одессы весной 2014-го.

 

Правда, в своем письме  ГБР это называет «массовыми беспорядками»". - Заявил Андрей Парубий. 

В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировкок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 на территории г. Одесса".

"Одиозный Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство по событиям массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года.

 

 

У меня встречное возмущение. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы ещё месяц назад.

 

Если мы будем так долго раскачиваться, он в конечном итоге может вообще остаться на свободе. 

 

 

Его нужно брать под стражу, а потом в тюрьме разбираться и проводить следствие.

 

Точно так, как это происходило в последние пять лет." - Заявил Андрей Портнов, заявитель по делу. 

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