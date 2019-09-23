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|ГБР возбудило дело против Парубия за организацию бойни 2 мая 2014 года в Одессе
|23.09.2019 11:32
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Государственное Бюро Расследований открыло дело против экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за организацию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявил сам Андрей Парубий.
В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировкок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 на территории г. Одесса".