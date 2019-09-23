Государственное Бюро Расследований открыло дело против экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за организацию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявил сам Андрей Парубий.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками»". - Заявил Андрей Парубий.

В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировкок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 на территории г. Одесса".

"Одиозный Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство по событиям массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года. У меня встречное возмущение. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы ещё месяц назад. Если мы будем так долго раскачиваться, он в конечном итоге может вообще остаться на свободе. Его нужно брать под стражу, а потом в тюрьме разбираться и проводить следствие. Точно так, как это происходило в последние пять лет." - Заявил Андрей Портнов, заявитель по делу.

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