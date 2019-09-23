 Сенцов написал книгу и подарил её Шарию - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Сенцов написал книгу и подарил её Шарию
23.09.2019 13:22

Освобожденный из России режиссер Олег Сенцов написал книгу и подарил её Анатолию Шарию.

Сенцов написал книгу и подарил её Шарию

"Спасибо, Олег.

 

Я обязательно прочту и выскажу свое мнение." - Поблагодарил его Анатолий Шарий. 

Ранее, Анатолий Шарий подробно занимался анализом творчества Олега Сенцова.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->