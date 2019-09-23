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|Сенцов написал книгу и подарил её Шарию
|23.09.2019 13:22
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Освобожденный из России режиссер Олег Сенцов написал книгу и подарил её Анатолию Шарию.
Ранее, Анатолий Шарий подробно занимался анализом творчества Олега Сенцова.