Освобожденный из России режиссер Олег Сенцов написал книгу и подарил её Анатолию Шарию.

"Спасибо, Олег. Я обязательно прочту и выскажу свое мнение." - Поблагодарил его Анатолий Шарий.

Ранее, Анатолий Шарий подробно занимался анализом творчества Олега Сенцова.

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