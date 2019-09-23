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|У Зеленского отказываются от НАТО - придётся устраивать трибунал всем "от министра до активиста"
|23.09.2019 17:26
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Украине следует пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс. Такое мнение высказала нардеп от "Слуги народа" представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук в интервью
По словам Верещук, Украину не ждут в НАТО и туда скорее возьмут Грузию.
При этом она отметила, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе.
А сейчас Украина несет серьезные репутационные издержки из-за того, что власти постоянно говорят о вступлении в военный альянс, "где ее не ждут".
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина.