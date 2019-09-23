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|Луценко заявил, что следователи ГБР станут "соучастниками сепаратистов", если не закроют дело против Парубия немедленно
|23.09.2019 17:45
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Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователь ГБР "станут соучастниками сепаратистов", если ГБР немедленно не закроет дело в отношении Андрея Парубия.
В Госбюро расследований открыли еще одно уголовное производство против экс-спикера Андрея Парубия по делу "одесской Хатыни".
В частности, в ГБР открыли производство по факту создания и координирования Парубием вооруженных группировок "с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса". Об этом говорится в письме из ГБР в Аппарат Верховной Рады Украины, опубликованном на фото на фб-странице Парубия.
Ранее о намерении обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением против экс-спикера Андрея Парубия с обвинением его в организации массовых беспорядков и осуществлении террористического акта 2 мая 2014 года в Одессе сообщал адвокат и общественный деятель Андрей Портнов.