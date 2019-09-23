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Луценко заявил, что следователи ГБР станут "соучастниками сепаратистов", если не закроют дело против Парубия немедленно
23.09.2019 17:45

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователь ГБР "станут соучастниками сепаратистов", если ГБР немедленно не закроет дело в отношении Андрея Парубия. 

Луценко заявил, что следователи ГБР станут "соучастниками сепаратистов", если не закроют дело против Парубия немедленно

"Да, есть требование закона регистрировать заявления о преступлении.
 

 

Но еще обязанность защищать суверенитет и территориальную целостность государства.
 

 

Если в кратчайшие сроки это бессмысленное и антигосударственное производства не будет закрыт следователями ГБР, они станут соучастниками сепаратистов." - Заявил Юрий Луценко.

В Госбюро расследований открыли еще одно уголовное производство против экс-спикера Андрея Парубия по делу "одесской Хатыни".

В частности, в ГБР открыли производство по факту создания и координирования Парубием вооруженных группировок "с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса". Об этом говорится в письме из ГБР в Аппарат Верховной Рады Украины, опубликованном на фото на фб-странице Парубия.

"Вот такой документ.

 

Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об "организации, координации и осуществление Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича" , о "захвате власти организованной преступной группой" , о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже довольно определенно прочитывается между строк", - также отмечается в опубликованном сообщении.

Ранее о намерении обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением против экс-спикера Андрея Парубия с обвинением его в организации массовых беспорядков и осуществлении террористического акта 2 мая 2014 года в Одессе сообщал адвокат и общественный деятель Андрей Портнов.

 

 

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