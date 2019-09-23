 Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении главы Нацполиции Князева. Дубинский - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении главы Нацполиции Князева. Дубинский
23.09.2019 18:04

Глава МВД  Арсен Аваков неделю назад уволил главу Нацполиции Князева, жену которого задержали польские пограничники с огромной суммой наличных евро. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении главы Нацполиции Князева. Дубинский

"Выяснил по своим каналам, что Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнению Князеву, экс-жена которого днями попалась с 0.5 (0.65) млн € на польской границе.

 

То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке.

 

Типа, успеть протащить 0.5 под полой мундира.

 

Сферический экземпляр мусора в вакууме." - Заявил  Александр Дубинский.

Напомним, 22 сентября польские таможенники на автопереходе "Гребенне – Рава-Русская" задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева - Викторию. Причина задержания – попытка ввоза в Польшу незадекларированных €650 тыс.

 


 

Стоит отметить, что Виктория находится в разводе с Князевым. При этом в соцсети Facebook удалось найти Викторию Князеву. На ее странице нет общих фотографий с главой Нацполиции, но в друзьях указан их общий сын – Николай Князев и его жена. К тому же в друзьях указаны многие должностные лица Нацполиции.

 

 

По данным львовского сайта "Діло", в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, 1975 г. н. Последняя, по информации издания, была за рулем.

Сергей и Виктория Князева состояли в официальном браке восемнадцать с половиной лет и лишь немного не дотянули до фарфоровой свадьбы. Официальные отношения пара скрепила 6 августа 1994 года, у них появилось трое детей - два сына и дочь.

В марте 2013 года Сергей Князев обратился в Киево-Святошинский райсуд Киевской области, где указал - семейная жизнь с матерью его детей у него не сложилась ввиду различных взглядов на жизнь, а продолжение совместного быта в их случае - исключено. Суд расторг бракрешением от 20 мая 2013 года.

Спустя четыре с половиной года после этого экс-супруги вновь выясняли отношения в суде. На этот раз уже Виктория Князева потребовала от бывшего мужа выплачивать ей в качестве алиментов на содержание и воспитание общих с главой Нацполиции детей по 70 тыс грн ежемесячно, начиная с ноября 2017 года.

В судебном решении указано, что Князев не возражал против удовлетворения иска матери его детей, и служители Фемиды обязали его ежемесячно взыскивать данную сумму с Сергея Николаевича до достижения его детьми совершеннолетнего возраста. Информация о выплаченной сумме алиментов за 2018 год в размере 926,3 тыс грн указано в электронной декларации главы Нацполиции.

"Отличная новость о задержании на польской границе экс-жены главы нацполиции Князева с 650 килобаксами кэшем. 

 

Тот факт, что она экс, не должен вводить в заблуждение: у нас в последнее время просто-таки эпидемия разводов между чиновников. А разгадка одна: не хотят светить лавэ в электронных декларациях.

 

Отлично это не потому, что задержали там и это всё. Отлично потому, что эта братия начинает понемножку выводить деньги из страны. Значит, чуют, что договорённости Авакова с Зеленским - ненадолго, и скоро придётся драпать.

 

Эх, поскорее бы." - Заявил журналист Юрий Ткачев. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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