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|Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении главы Нацполиции Князева. Дубинский
|23.09.2019 18:04
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Глава МВД Арсен Аваков неделю назад уволил главу Нацполиции Князева, жену которого задержали польские пограничники с огромной суммой наличных евро. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.
Напомним, 22 сентября польские таможенники на автопереходе "Гребенне – Рава-Русская" задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева - Викторию. Причина задержания – попытка ввоза в Польшу незадекларированных €650 тыс.
Стоит отметить, что Виктория находится в разводе с Князевым. При этом в соцсети Facebook удалось найти Викторию Князеву. На ее странице нет общих фотографий с главой Нацполиции, но в друзьях указан их общий сын – Николай Князев и его жена. К тому же в друзьях указаны многие должностные лица Нацполиции.
По данным львовского сайта "Діло", в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, 1975 г. н. Последняя, по информации издания, была за рулем.
Сергей и Виктория Князева состояли в официальном браке восемнадцать с половиной лет и лишь немного не дотянули до фарфоровой свадьбы. Официальные отношения пара скрепила 6 августа 1994 года, у них появилось трое детей - два сына и дочь.
В марте 2013 года Сергей Князев обратился в Киево-Святошинский райсуд Киевской области, где указал - семейная жизнь с матерью его детей у него не сложилась ввиду различных взглядов на жизнь, а продолжение совместного быта в их случае - исключено. Суд расторг бракрешением от 20 мая 2013 года.
Спустя четыре с половиной года после этого экс-супруги вновь выясняли отношения в суде. На этот раз уже Виктория Князева потребовала от бывшего мужа выплачивать ей в качестве алиментов на содержание и воспитание общих с главой Нацполиции детей по 70 тыс грн ежемесячно, начиная с ноября 2017 года.
В судебном решении указано, что Князев не возражал против удовлетворения иска матери его детей, и служители Фемиды обязали его ежемесячно взыскивать данную сумму с Сергея Николаевича до достижения его детьми совершеннолетнего возраста. Информация о выплаченной сумме алиментов за 2018 год в размере 926,3 тыс грн указано в электронной декларации главы Нацполиции.