Глава МВД Арсен Аваков неделю назад уволил главу Нацполиции Князева, жену которого задержали польские пограничники с огромной суммой наличных евро. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

"Выяснил по своим каналам, что Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнению Князеву, экс-жена которого днями попалась с 0.5 (0.65) млн € на польской границе. То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке. Типа, успеть протащить 0.5 под полой мундира. Сферический экземпляр мусора в вакууме." - Заявил Александр Дубинский.

Напомним, 22 сентября польские таможенники на автопереходе "Гребенне – Рава-Русская" задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева - Викторию. Причина задержания – попытка ввоза в Польшу незадекларированных €650 тыс.





Стоит отметить, что Виктория находится в разводе с Князевым. При этом в соцсети Facebook удалось найти Викторию Князеву. На ее странице нет общих фотографий с главой Нацполиции, но в друзьях указан их общий сын – Николай Князев и его жена. К тому же в друзьях указаны многие должностные лица Нацполиции.

По данным львовского сайта "Діло", в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, 1975 г. н. Последняя, по информации издания, была за рулем.

Сергей и Виктория Князева состояли в официальном браке восемнадцать с половиной лет и лишь немного не дотянули до фарфоровой свадьбы. Официальные отношения пара скрепила 6 августа 1994 года, у них появилось трое детей - два сына и дочь.

В марте 2013 года Сергей Князев обратился в Киево-Святошинский райсуд Киевской области, где указал - семейная жизнь с матерью его детей у него не сложилась ввиду различных взглядов на жизнь, а продолжение совместного быта в их случае - исключено. Суд расторг бракрешением от 20 мая 2013 года.

Спустя четыре с половиной года после этого экс-супруги вновь выясняли отношения в суде. На этот раз уже Виктория Князева потребовала от бывшего мужа выплачивать ей в качестве алиментов на содержание и воспитание общих с главой Нацполиции детей по 70 тыс грн ежемесячно, начиная с ноября 2017 года.

В судебном решении указано, что Князев не возражал против удовлетворения иска матери его детей, и служители Фемиды обязали его ежемесячно взыскивать данную сумму с Сергея Николаевича до достижения его детьми совершеннолетнего возраста. Информация о выплаченной сумме алиментов за 2018 год в размере 926,3 тыс грн указано в электронной декларации главы Нацполиции.

"Отличная новость о задержании на польской границе экс-жены главы нацполиции Князева с 650 килобаксами кэшем. Тот факт, что она экс, не должен вводить в заблуждение: у нас в последнее время просто-таки эпидемия разводов между чиновников. А разгадка одна: не хотят светить лавэ в электронных декларациях. Отлично это не потому, что задержали там и это всё. Отлично потому, что эта братия начинает понемножку выводить деньги из страны. Значит, чуют, что договорённости Авакова с Зеленским - ненадолго, и скоро придётся драпать. Эх, поскорее бы." - Заявил журналист Юрий Ткачев.

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