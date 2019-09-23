Сводка Новостей
- Подозреваемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько сегодня может войти в наблюдательный совет НАБУ
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- У Зеленского отказываются от НАТО - придётся устраивать трибунал всем "от министра до активиста"
- Сенцов написал книгу и подарил её Шарию
|Подозреваемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько сегодня может войти в наблюдательный совет НАБУ
|23.09.2019 18:42
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Подозреваемый в резонансном убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько оказался в числе кандидатов в общественный совет НАБУ. Он появился там после исключения некоторых предыдущих членов за непосещаемость.
Всего в списке 8 человек. Голосование проходит 23 сентября 2019 года с 9:00 до 21:00.
Напомним, ранее сегодня в НАБУ всех украинцев перенаправил президент Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию НАБУ. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook главы государства.
Он заявил, что власть не сможет победить коррупцию, если граждане Украины будут закрывать на нее глаза или становиться становиться соучастниками распила бюджетных денег.
Также глава государства заявил, что ему хотелось бы, что украинцы меняли страну вместе, а он начинает с себя, подписывая принятый парламентом закон про импичмент президента.