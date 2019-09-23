Подозреваемый в резонансном убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько оказался в числе кандидатов в общественный совет НАБУ. Он появился там после исключения некоторых предыдущих членов за непосещаемость.

Всего в списке 8 человек. Голосование проходит 23 сентября 2019 года с 9:00 до 21:00.

"Уважаемые собратья, друзья, кто меня знает и любит.

Прошу вас поддержать меня в голосовании на довыборах в Раду общественного контроля НАБУ.

Недавно там освободилось два места и движение ветеранов Украины делегировал меня для этой работы.

Я уже имею опыт в консультативно-совещательных органах, определенные организаторские способности. Уверен, что смогу помочь и в этой должности.

Второй важный факт: я - один из тех кому нечего предъявить. Никто не сможет сказать, что я где-то что-то продал или поступился принципами.

И третий: за эту страну я уже отдал не мало и буду отдавать еще больше.

Все вышеописанное, вероятно чуть было не скромно, но правда.

Вы сделаете правильно, если меня поддержите." - Заявил сам Андрей Медведько.

Напомним, ранее сегодня в НАБУ всех украинцев перенаправил президент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию НАБУ. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook главы государства.

"Я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флешмобе. Сейчас настало время для самого масштабного. Принять участие может каждый гражданин Украины - для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хэштегов. Нужно только одно: жить по закону. Путь Украины к успеху - это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого: от олигарха до водителя такси", - сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что власть не сможет победить коррупцию, если граждане Украины будут закрывать на нее глаза или становиться становиться соучастниками распила бюджетных денег.

"И я сейчас обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или какую-либо другую коррупционную схему - пожалуйста, не молчите. Не надо писать в соцсетях: "Все пропала, эти такие же, как и те. Зеленский понаставил своих решал". Нет, вот телефон: это горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранителельные органы будут реагировать и наказывать. Давайте помнить, что Европа начинается не с государственной границы. Европа начинается с окурка, который летит в мусорный бак, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа нет, когда вашей фирме предлагают на тендере нагнуть государство..." - сказал Зеленский, продемонстрировав номер горячей линии: 0 800 503 200.

Также глава государства заявил, что ему хотелось бы, что украинцы меняли страну вместе, а он начинает с себя, подписывая принятый парламентом закон про импичмент президента.

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