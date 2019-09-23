 Жена главы Нацполиции Князева задержана на польской границе с 650€ тысячами кэшем - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Жена главы Нацполиции Князева задержана на польской границе с 650€ тысячами кэшем
23.09.2019 19:00

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в инциденте, который произошел 22 сентября, фигурирует гражданская жена Князева. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии.

Жена главы Нацполиции Князева задержана на польской границе с 650€ тысячами кэшем

Стоит отметить, что Виктория является бывшей женой главы Нацполиции, поскольку сейчас они находятся в разводе. При этом, по данным СМИ, Князевы до сих пор проживают вместе.

Как известно, задержание произошло на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская".

Причина – недекларирование 650 тысяч евро.

 

Сам глава Нацполиции звонки журналистов проигнорировал.

По данным львовского сайта "Діло", в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, 1975 г. н. Последняя, по информации издания, была за рулем.

Отметим, как сообщает источник OBOZREVATEL, на гражданскую супругу главы Нацполиции оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.

Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.

Кроме того, Князева владеет недвижимостью в Киеве, где ей принадлежат две квартиры, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

В 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в селе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.

Через месяц после приобретения квартиры в Вишневом, Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Квартира площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит 31 тыс. долларов. Кроме того, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0,2069 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты, часть этого участка находится в лесу.

При этом в декларации Князева за 2018 год не указано ни одно транспортное средство. Его месячный доход, согласно декларации, – 158 тыс. грн.

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