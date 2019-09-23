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|Жена главы Нацполиции Князева задержана на польской границе с 650€ тысячами кэшем
|23.09.2019 19:00
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Как стало известно
Стоит отметить, что Виктория является бывшей женой главы Нацполиции, поскольку сейчас они находятся в разводе. При этом, по данным СМИ, Князевы до сих пор проживают вместе.
Как известно, задержание произошло на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская".
Причина – недекларирование 650 тысяч евро.
Сам глава Нацполиции звонки журналистов проигнорировал.
По данным львовского сайта "
Отметим, как сообщает источник
Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.
Кроме того, Князева владеет недвижимостью в Киеве, где ей принадлежат две квартиры, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.
В 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в селе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.
Через месяц после приобретения квартиры в Вишневом, Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Квартира площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит 31 тыс. долларов. Кроме того, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0,2069 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты, часть этого участка находится в лесу.
При этом в декларации Князева за 2018 год не указано ни одно транспортное средство. Его месячный доход, согласно декларации, – 158 тыс. грн.