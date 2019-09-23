Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в инциденте, который произошел 22 сентября, фигурирует гражданская жена Князева. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии.

Стоит отметить, что Виктория является бывшей женой главы Нацполиции, поскольку сейчас они находятся в разводе. При этом, по данным СМИ, Князевы до сих пор проживают вместе.

Как известно, задержание произошло на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская".

Причина – недекларирование 650 тысяч евро.

Сам глава Нацполиции звонки журналистов проигнорировал.

По данным львовского сайта " Діло ", в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, 1975 г. н. Последняя, по информации издания, была за рулем.

Отметим, как сообщает источник OBOZREVATEL , на гражданскую супругу главы Нацполиции оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.

Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.

Кроме того, Князева владеет недвижимостью в Киеве, где ей принадлежат две квартиры, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

В 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в селе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.

Через месяц после приобретения квартиры в Вишневом, Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Квартира площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит 31 тыс. долларов. Кроме того, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0,2069 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты, часть этого участка находится в лесу.

При этом в декларации Князева за 2018 год не указано ни одно транспортное средство. Его месячный доход, согласно декларации, – 158 тыс. грн.

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