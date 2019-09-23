При президенте Зеленском не следует ожидать никакого мирного урегулирования на Донбассе. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Позиция помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что особый статус для Донбасса не рассматривается, означает, что Киев еще раз наглядно подтверждает свой отказ от выполнения Минских соглашений. Очевидно, что при президенте Зеленском, позицию которого на самом деле озвучил Ермак, не следует ожидать никакого мирного урегулирования. Придется дожидаться, когда в Киеве, наконец, дозреют для мира. Республики Донбасса могут использовать предстоящие пять лет для укрепления своей независимости, развития суверенной государственности, наращивания экономического и военного потенциала, формирования собственной политической и культурной идентичности и завершения полноценной переориентации промышленности, торговли и законодательства на Россию. Судя по всему, у президента Украины не поняли базовых принципов Минских соглашений.

Об этом свидетельствует заявление Ермака, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни в Минской группе, ни в нормандском формате. Все как раз ровно наоборот, именно особый статус Донбасса и только он - основа и предмет только переговорного процесса, цель и цена урегулирования." - Заявил Алексей Чеснаков. В команде президента Украины Владимира Зеленского на различных переговорах поднимают тему о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы на столетия закрепить суверенитет и территориальную целостность Украины, чего не обеспечил в свое время Будапештский меморандум. Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак в интервью "Левому берегу". "У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил Ермак. Он напомнил, что у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые страна делала серьезные шаги, начиная с момента обретения независимости. Теперь, по мнению помощника Зеленского, одним из элементов соблюдения гарантий должны стать расположенные в Украине штаб-квартиры международных организаций. Говоря о возможности присоединения США к переговорам в нормандском формате, Ермак напомнил уже озвученную президентом Зеленским стратегию: пока есть переговоры в Минске и нормандский формат, и Украина сделает все, чтобы двигаться в этих рамках. "Если на каком-то этапе мы поймем, что нормандский формат не работает, будем искать другие форматы", - добавил Ермак. Команда Зеленского ни 1% интересов страны не намерена уступать в переговорах с Россией. Об этом также заявил Андрей Ермак. "Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов. Я знал Зеленского еще не президентом. Он - человек гордый, с чувством собственного достоинства, заботящийся о людях, которые с ним работают. И точно так же он ведет себя в роли президента. Ему важно не предать доверие людей, которые его выбрали, их ожидания. Он никогда на это не пойдет", - отметил Ермак. Он убежден, что Зеленский является "сильным лидером и умным человеком. И его команда сможет найти "выход, который удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков". "Мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе только нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - рассказал помощник президента. При этом Ермак отметил, что ситуация внимательно отслеживается, есть понимание того, что происходит. "Как человек, который непосредственно в этом участвует, могу сделать аккуратное замечание, что процесс очень медленно, но движется. Мне кажется, что в урегулировании ситуации, прекращении войны заинтересованы все. У каждого свои интересы, но все они сводятся к этому", - отметил Ермак. "Если ты - гарант Конституции, гарант суверенитета, территориальной целостности, при этом искренне хочешь закончить войну, у тебя нет подковерных договоренностей, ты не ведешь параллельно с кем-то разговоры, а целенаправленно, принципиально движешься к цели, работаешь над этим каждый день. И ты достигаешь этой цели, даже если у тебя есть противники, соперники и оппоненты", - резюмировал товарищ Зеленского. "На правах совета, хотя вам видимо не хватает мозгов для понимания советов. Нет в мире никакмх "столетий". На столетия бывают только СОБСТВЕННЫЕ интересы... Вот над чем вам нужно работать. Над Интересами и Возможностями их обеспечить... Всякие "столетние" договора - это тактика... ТАКТИКА. Чтоб выиграть хотя бы ГОД в безумной вечной войне. Вам напомнить вечный мир между СССР и Германией? Вам напомнить тысячи аналогичных "договоров"? Субъектность! Это единственное, что имеет значение. Интересы и собственная наука обеспечения возможностей... Я понимаю, что вам нужно придумать СПЕКТАКЛЬ, чтобы сдать Украину по формуле Штайнмаера... продать ее инфраструктуру ВНЕШНИМ и отдать ЗЕМЛЮ за долги... Вы сволочи... простите, но сволочи. Либо ДЕБИЛЫ. Но разницы не вижу. Не прикидывайтесь придурками. Не считайте всех тупыми. Скажите честно - вы акуели от ответственности за Субъектность и Обосрались... и решили сдать страну, прикрыв свои сраки 1% отступных ВАМ за уничтожение страны. Так хотя честно будет. Не нужны ни Договора ни Меморандумы. Нужна СУБЪЕКТНОСТЬ. И это вполне достижимо если вы станете таки теми, кем себя декларировали. СЛУГАМИ НАРОДА. А не внешних игроков и их местных шестерок - олигархов и "лоббистов-ахтивиздов"... Станьте слугами народа и я и многие со мной помогут вам выстоять..." - Прокомментировал позицию власти политический аналитик Михаил Чаплыга. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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