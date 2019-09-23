Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о предвзятости формулировок в производстве, открытом Государственным бюро расследований против экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом Аваков написал в Twitter .

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть ЕРДР, - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал Аваков.

Сегодня Парубий сообщил, что ГБР открыло против него уголовное производство из-за столкновений 2 мая 2014 года в Одессе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира