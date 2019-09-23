 Je suis Парубий: Аваков потребовал закрыть уголовное производство против экс-скипера по делу "2 мая" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Je suis Парубий: Аваков потребовал закрыть уголовное производство против экс-скипера по делу "2 мая"
23.09.2019 19:36

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о предвзятости формулировок в производстве, открытом Государственным бюро расследований против экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом Аваков написал в Twitter.

Je suis Парубий: Аваков потребовал закрыть уголовное производство против экс-скипера по делу "2 мая"

"Дело ГБР по Парубию и Одессе.

 

Понимаю, что не могли по заявлению не открыть ЕРДР, - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок.

 

Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал Аваков.

Сегодня Парубий сообщил, что ГБР открыло против него уголовное производство из-за столкновений 2 мая 2014 года в Одессе.

 

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