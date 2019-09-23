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|Je suis Парубий: Аваков потребовал закрыть уголовное производство против экс-скипера по делу "2 мая"
|23.09.2019 19:36
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о предвзятости формулировок в производстве, открытом Государственным бюро расследований против экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом Аваков написал в
Сегодня Парубий сообщил, что ГБР открыло против него уголовное производство из-за столкновений 2 мая 2014 года в Одессе.