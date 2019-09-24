Издание Financial Times в преддверии встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом рассказало заокеанским читателям, что именно происходит в Украине и настойчиво призвало лидера нашей страны отказаться от связей с олигархом Коломойским.

В публикации Ukraine’s new president faces a defining choice (Украинский президент стоит перед решающим выбором - Ред.), издание обращает внимание, что в последние две недели в Украине начали происходить тревожные события.

Миллиардер Игорь Коломойский, подозреваемый в том, что помог привести г-на Зеленского к власти, но пробывший почти два последних года в изгнании, громко вернулся в украинскую столицу. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по ПриватБанку, который находился у Коломойского в совместном владении, пока не был национализирован в 2016 году с предполагаемой дырой в 5,5 млрд долларов на счетах. Киев пытается вернуть миллиарды с помощью уголовных обвинений против бизнесмена. Последний утверждает, что это дело было сфабриковано предыдущим правительством, чтобы захватить его дорогой актив. Однако, сделка по возврату банка или снятию претензий к г-ну Коломойскому не только рискует поставить под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, которые настаивали на национализации ПриватБанка для защиты финансовой стабильности. Это может подорвать и другие позитивные шаги правительства.

Сторонники Запада, жаждущие увидеть, как Украина, наконец, отказалась от своей клептократической модели, в значительной степени дали г-ну Зеленскому преимущество, даже несмотря на то, что телевизионный актер получил известность благодаря передачам на канале г-на Коломойского. Но они упустили из виду назначение президентом Андрея Богдана – адвоката Коломойского – своим руководителем аппарата.

Инвесторы приветствовали назначенного президентом 35-летнего премьер-министра – Алексея Гончарука. Он начал активную программу по легализации продаж сельхозугодий, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности.

Однако 10 сентября в кабинете президента был заснят улыбающийся Коломойский с Зеленским и Богданом. А затем премьер-министр в интервью FT обмолвился, что Зеленский хочет "искать совместные решения" в отношении ПриватБанка, хотя позднее заявил, что его неправильно истолковали.

В Украине начали происходить и другие тревожные вещи. Полиция совершила налет на штаб-квартиру ПриватБанка и дом Валерии Гонтаревой, экс-главы центрального банка, который в последние годы руководил очисткой банковского сектора Украины, включая национализацию банка Коломойского.

В прошлый вторник дача Гонтаревой под Киевом сгорела в результате явного поджога. Коломойский настаивает на том, что не он стоит за этими инцидентами. Впрочем, кто бы ни был ответственен за это, они олицетворяют возвращение к темным путям Украины 20 лет назад – а это полная противоположность той картинке, которое страна хочет собой представлять. Особенно сейчас, когда г-н Зеленский был втянут в международный резонанс из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Последнее, что ему сейчас нужно, это крупный внутренний скандал. Любое урегулирование вопроса ПриватБанка должно предусматривать максимальное восстановление активов у его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ.

Президент стоит перед определяющим выбором. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, не смог сбросить с себя мантию олигарха и стать настоящим государственным реформатором государственным деятелем.

Отметим, адвокат Дональда Трампа Джулиани заявил, что из Украины через Латвию и Кипр в США пытались провести передачу 3 миллионов долларов для сына Джо Байдена. Со слов Джулиани, когда же прокурор подобрался к этому делу Байден его уволил.

Теперь власть Трампа вероятно будет требовать жестких наказаний в отношении отдельных лиц и организаций в этих трех странах, которые по сути обвиняются в коррупционных схемах.

Г-н Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" (в соответствии с названием выведшего его в президенты сериала и его партии) или слугой олигархов.

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