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|Зеленскому придётся решить: служит он народу или Коломойскому. Financial Times
|24.09.2019 07:02
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Издание Financial Times в преддверии встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом рассказало заокеанским читателям, что именно происходит в Украине и настойчиво
В публикации Ukraine’s new president faces a defining choice (Украинский президент стоит перед решающим выбором - Ред.), издание обращает внимание, что в последние две недели в Украине начали происходить тревожные события.
Сторонники Запада, жаждущие увидеть, как Украина, наконец, отказалась от своей клептократической модели, в значительной степени дали г-ну Зеленскому преимущество, даже несмотря на то, что телевизионный актер получил известность благодаря передачам на канале г-на Коломойского. Но они упустили из виду назначение президентом Андрея Богдана – адвоката Коломойского – своим руководителем аппарата.
Инвесторы приветствовали назначенного президентом 35-летнего премьер-министра – Алексея Гончарука. Он начал активную программу по легализации продаж сельхозугодий, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности.
В Украине начали происходить и другие тревожные вещи. Полиция совершила налет на штаб-квартиру ПриватБанка и дом Валерии Гонтаревой, экс-главы центрального банка, который в последние годы руководил очисткой банковского сектора Украины, включая национализацию банка Коломойского.
Последнее, что ему сейчас нужно, это крупный внутренний скандал. Любое урегулирование вопроса ПриватБанка должно предусматривать максимальное восстановление активов у его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ.
Отметим, адвокат Дональда Трампа Джулиани заявил, что из Украины через Латвию и Кипр в США пытались провести передачу 3 миллионов долларов для сына Джо Байдена. Со слов Джулиани, когда же прокурор подобрался к этому делу Байден его уволил.
Теперь власть Трампа вероятно будет требовать жестких наказаний в отношении отдельных лиц и организаций в этих трех странах, которые по сути обвиняются в коррупционных схемах.
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