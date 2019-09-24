Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук прокомментировал обвинения в "работе на Кремль" в свой адрес. Об этом политик рассказал в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE . "Вы знаете, я о руках Кремля не знаю, ну, если вы задаете вопрос, потому что я точно не рука Кремля, правда, меня еще называют, вы так, видно, интеллигентно не хотели меня обидеть, агентом Кремля, причем некоторые называли еще агентом номер один Кремля. Ну, возникает вопрос, а что тогда в моих действиях, да, может быть таким, что позволило определенным лицам, не будем давать им характеристику, утверждать, что я рука Кремля или агент Кремля, что? То, что я и партия, одним из руководителей которой я являюсь, ставит вопрос о восстановлении экономических прагматичных отношений с Россией и странами СНГ, от чего зависит уровень жизни и благосостояния наших людей и рост экономики? Если кто-то понимает под этим руку Кремля, - ну, тогда я согласен быть даже рукой или агентом Кремля. Если кто-то считает, что я - рука Кремля, потому что я пытаюсь договориться и могу договариваться, например, с тем же президентом РФ Путиным, и я ему за это благодарен, что можно освободить наших граждан из мест лишения свободы, что я организовывал за эти годы и было освобождено 489 человек - тогда да, я рука Кремля и агент Кремля. Если я сегодня говорю о том, что должен быть прямой разговор между Украиной и Россией, между Киевом и Москвой, между господином Зеленским и Кремлем и Путиным для того, чтобы установить мир и прекратить боевые действия - тогда я тоже рука Кремля. Поэтому вы поймаете, в чем дело? Суть сводится к другому. Ярлыки, бренды, они только тогда существуют, когда отвечают той действительности, которую кто-то пытается заложить в их содержание. Все, что я делаю, я делаю открыто, вы, наверное, обратили на это внимание. Более того, я это делаю публично" - отметил Медведчук. По словам политика, главное сегодня - это работать в интересах страны и в интересах граждан. "Я бы еще мог вспомнить там цены на газ на 25%, это ж тоже рука Кремля. Поехали мы с Бойко, встречались мы с Миллером, с председателем правительства Медведевым, с президентом РФ Путиным, это тоже рука Кремля, но это рука Кремля для того, чтобы не душили тарифами на жилищно-коммунальные услуги наше население, чтобы эти цены не росли, как они выросли при том, кто в том числе говорил о работе на Кремль, я имею в виду, экс-президента Порошенко, когда он заявлял, что Медведчук работает на ту сторону, он представитель России. Так вот, при нем цены на газ выросли до 1100% по сравнению с 2013 годом, сейчас это 880%, потому что они снизили, но они же выросли, они выросли в 11 раз, благодаря его политике. А вот благодаря политике тех, кого обзывают рукой Кремля, эти цены могут снизиться, и они могут снизиться уже сегодня", - подчеркнул он. В вопросе Крыма необходимо договариваться и этим должна заниматься действующая украинская власть. Об этом также заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE . "Есть вопросы по Крыму, и мы говорим о том, что Крым - это Украина, когда мне говорят "А как возвратить Крым?", я говорю, а почему мне вы задаете этот вопрос? Давайте зададим его господину Турчинову, как ушел от нас Крым, давайте зададим его господину Порошенко, а что будут делать в команде Зеленского для того, чтобы вернуть Крым?" - отметил Медведчук. По словам политика, в вопросе Крыма необходимо не только договариваться, но и требовать от действующей власти привлечь к ответственности тех, благодаря кому Крым ушел. "Скоро будут задавать вопросы господину Зеленскому, а что вы, как власть, собираетесь делать, чтобы вернуть Крым? А что делает Медведчук и что говорит Медведчук? А Медведчук говорит, что сейчас есть Минские соглашения, а они безальтернативны, если вам нравится в Вашингтоне, в Париже, в Берлине, в Брюсселе, в Москве, в Донецке, в Луганске и в Киеве, и их надо реализовывать. И я говорю, как это можно сделать, я разрабатываю и предлагаю мирный план, давайте восстановим территориальную целостность, давайте вернем. Можно это сделать без Путина? Ну, вы знаете, можете не говорить, но я вам скажу: нельзя. Значит, надо договариваться. А вот когда мы говорим о Крыме, то надо требовать от власти, чтобы она предлагала и чтобы были привлечены к ответственности те в Украине, благодаря которым Крым ушел, к сожалению. Хочется верить, что это произошло временно", - подчеркнул Медведчук. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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