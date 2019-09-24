Шведская активистка, 16-летняя Грета Тунберг выступила с гневной и эмоциональной речью на саммите ООН по климату.

Выступая перед мировыми лидерами в ООН, школьница раскритиковала их за бездействие в борьбе с изменениями климата.

Тунберг, которая пересекла Атлантику на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН, обвинила мировых лидеров в том, что они своими пустыми обещаниями забрали у нее мечты и детство.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями" , - заявила Грета Тунберг.

"Люди страдают. Люди умирают. Разрушаются экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем можно говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!" - продолжила активистка, не сдерживая слез.

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