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|Как вы смеете? Шведская активистка Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
|24.09.2019 07:58
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Шведская активистка, 16-летняя Грета Тунберг выступила с гневной и эмоциональной речью на саммите ООН по климату.
Выступая перед мировыми лидерами в ООН, школьница раскритиковала их за бездействие в борьбе с изменениями климата.
Тунберг, которая пересекла Атлантику на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН, обвинила мировых лидеров в том, что они своими пустыми обещаниями забрали у нее мечты и детство.