 Как вы смеете? Шведская активистка Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Как вы смеете? Шведская активистка Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
24.09.2019 07:58

Шведская активистка, 16-летняя Грета Тунберг выступила с гневной и эмоциональной речью на саммите ООН по климату.

Как вы смеете? Шведская активистка Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Выступая перед мировыми лидерами в ООН, школьница раскритиковала их за бездействие в борьбе с изменениями климата.

Тунберг, которая пересекла Атлантику на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН, обвинила мировых лидеров в том, что они своими пустыми обещаниями забрали у нее мечты и детство.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям за надеждой.

 

Как вы смеете!

 

Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями" , - заявила Грета Тунберг.

 

"Люди страдают. Люди умирают. Разрушаются экосистемы.

 

Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем можно говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!" - продолжила активистка, не сдерживая слез.

 

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